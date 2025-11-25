四中全會宣講會｜「十五五」提多項文體旅目標 羅淑佩：促進內地與海外在港文藝交流

文體旅局局長羅淑佩今日（25日）在社交平台發文，指中共二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為國家未來五年的發展作出了頂層設計和戰略擘畫，並對香港的發展作出了重要部署，具有深遠影響及啟示。

羅淑佩：十五五規劃具深遠影響

羅淑佩表示，當前世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治日益複雜，國際形勢變幻交織。在這一關鍵歷史節點上，四中全會恰逢其時，總結成功經驗，為未來發展指明方向。為深入學習和領會全會精神，特區政府舉行四中全會精神宣講會，兩位專家以深入淺出的方式，對《「十五五」規劃建議》的核心要義和豐富內涵進行了全面解讀，有助於更好地掌握國家未來的發展方向以及香港所迎來的重大發展機遇。她指深受啟發，獲益良多。

為深入學習和領會全會精神，特區政府舉行了「中共二十屆四中全會精神」宣講會。羅淑佩fb圖片

宣講會上兩位專家以深入淺出的方式，對《「十五五」規劃建議》的核心要義和豐富內涵進行了全面解讀。羅淑佩fb圖片

促進內地與海外在香港進行更多文藝交流

羅淑佩又稱，「十五五」規劃建議提出了多項與文化、體育、旅遊相關的發展目標，包括「深化文明交流互鑒，廣泛開展國際人文交流合作，鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界」、「推進文旅深度融合，大力發展文化旅遊業，以文化賦能經濟社會發展」，以及「統籌推進群眾體育和競技體育發展，加快建設體育強國」。她說，香港將繼續善用其作為「中外文化藝術交流中心」的獨特定位，促進內地與海外在香港這個國際平台上進行更多文化藝術交流，弘揚中華傳統優勢文化。

同時，她指香港將大力推進文體旅深度融合，貫徹「以文塑旅、以旅彰文」的國家發展方向，實現香港「無處不旅遊」的願景，進一步擦亮香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌。同時，在中央的信任和支持下，粵港澳三地首次共同承辦的第十五屆全國運動會取得了圓滿成功。未來，當局將積極落實「普及化、精英化、盛事化、專業化、產業化」五大政策目標，推動體育全面發展。