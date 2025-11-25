擬禁香港議會及香港民主建國聯盟在港運作 鄧炳強：兩組織涉分裂及顛覆國家政權、推動港獨

保安局局長昨日（24日），就擬根據《維護國家安全條例》（《國安條例》）作出命令，禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在香港特別行政區運作或繼續運作，分別向該兩個組織發出書面通知，讓該兩個組織可在命令發出前作出申述。

兩組織建立目的是分裂及顛覆國家政權

保安局局長鄧炳強今日（25日）表示，兩個組織的建立目的是分裂國家及顛覆國家政權，推行所謂「自主」、即是港獨，以及制定所謂香港「憲法」，是破壞國家憲法的根本制度，亦是破壞香港和國家的政權機關。

宣布列為受禁組織後 任何人提供援助均屬違法

鄧炳強指，「香港議會」19名成員已經離開香港被通緝，該組織一名在港成員較早時涉及煽動意圖被捕及檢控，判刑12個月；「香港民主建國聯盟」4名成員已經被控串謀分裂國家罪。

他又說，當正式宣布這兩個組織列為受禁組織之後，任何人以這兩個組織成員行事、意圖煽動他人加入這兩個組織、參與這兩個組織的活動或提供援助等都屬違法，最高判刑是罰款100萬元及判囚14年，呼籲切勿以身試法。

已拘29人涉針對選舉刑事毀壞及偷宣傳品

就立法會選舉，鄧炳強重申，任何人以任何方法企圖影響選舉，必須嚴正執法。他透露，目前有35宗針對選舉案件，包括刑事毀壞及偷宣傳品等，至今已拘捕29人。他又強調，任何違反選舉舞弊條例的行為，當局都會依例處理，指法律已清楚列明哪些行為可行、不可行。