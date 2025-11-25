Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四中全會｜鄧炳強：保安局與各紀律部隊深入學習 增強憂患意識、堅持底線思維

政情
保安局局長鄧炳強表示，昨天出席了由中央宣講團主講的中共二十屆四中全會精神宣講會，會上宣講團成員中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室祝衛東，圍繞國家主席習近平重要講話精神和《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，結合香港情況，系統闡釋和深入解讀全會的重大意義，令他深受啟發。作為保安局局長，將與保安局及轄下各紀律部隊，深入學習和貫徹四中全會精神，增強憂患意識，堅持底線思維，做好防範和應對內外部風險挑戰的準備。

鄧炳強在社交平台發文指，四中全會是國家邁向第二個百年奮鬥目標新征程上的一次十分重要的會議，「十五五」規劃《建議》更是接續推進中國式現代化建設進行的總動員、總部署，為2035年基本實現社會主義現代化夯實基礎。

鄧炳強指近平主席重要講話精神和《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，結合香港情況，系統闡釋和深入解讀全會的重大意義，令他深受啟發。鄧炳強fb圖片
國家制度優勢體現在三方面

他又指，當今世界變亂交織，未來5年，國家發展面臨的各種不確定風險因素將明顯增多。四中全會把「堅持統籌發展和安全」和「國家安全屏障更加鞏固」，列為「十五五」重要原則和主要目標之一，當中提到「在發展中固安全、在安全中謀發展」，將兩者結合和取得平衡；並作出系列戰略部署，包括推進國家安全體系和能力現代化，建設更高水平平安中國。這些都對香港維護國家安全工作具有重要的指導作用。香港必須繼續堅定不移貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設，提高公共安全治理水平，以「新安全格局保障新發展格局」。

在宣講會當中，他表示令他感受特別深的，是主講嘉賓剖析國家在地緣政治急速變化、疫情等阻礙下，仍然取得巨大發展的關鍵，就是國家擁有的制度優勢，這優勢體現在三方面：分別是在中央堅強領導下，人民團結一心，集中力量辦大事，有效統籌資源配置；堅持有效市場和有為政府相結合；以及規劃模式具有很强的連貫性。這些都是國家持續崛起和克服困難的關鍵所在。

