大棋盤︱中日惡化「燒到」香港 愛國陣營「按兵不動」

日本新首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係急速惡化，無論官方與民間層面交流皆受影響，據報特區政府亦已暫停與日本駐港總領事館的官方交流。特首李家超昨開腔批評日揆言論極其錯誤，特區政府會支持國家外交政策。過往每逢日本侵華事件相關紀念日，或日方涉及爭議舉動時，愛國陣營皆組織請願行動，但今次事件不斷升溫下，兩大政團民建聯和工聯會暫仍「按兵不動」。

今年「七七事變」周年 亦未見工聯會抗議

基於歷史原因，中日關係向來是敏感政治議題，建制派「站隊」支持國家立場是理所當然。例如2023年日本啟動排放福島核廢水，民建聯和工聯會先後到日本駐港總領事館抗議及遞交請願信；每年「七七事變」紀念日，工聯會均到日本領事館請願要求日方正視歷史及道歉。不過工聯會今年已轉趨低調，僅以文字形式發聲明，敦促牢記歷史教訓，傳承抗戰精神。

民建聯工聯會未見高調表態 僅個別人士回應

近日高市早苗涉台言論引起北京強烈反彈，包括宣布暫停入口日本水產品、中國赴日遊客大規模退房；特區政府則更新外遊警示、取消赴日交流活動等，但本港愛國陣營未見高調表態。翻查民建聯和工聯會網上平台，暫未見以黨名義發聲明，只有工聯會元老陳婉嫻在報章撰文，批評日揆言論侵犯中國主權、有宣戰意味；理事長黃國在社交平台轉載報道，認為日揆言論「公然侵害中國核心利益」。

有工聯會中人表示，內部曾思考如何回應日方惡劣言論，但正值選舉期，工聯會頭面人物均參選，容易與選舉活動重疊，「（去請願）傳媒好難報，又隨時計選舉開支，意思不大」。另一人則指，未統一表態不代表工聯會不重視國際形勢，舉例政府昨日舉行四中全會精神宣講會，也大篇幅談及地緣政治對國家及特區的影響，成員論政時也必須對國際大事有所認識，方能提升議政水平。

有民建聯成員表示，外交是中央事權，香港作為特區，角色只有好好配合並發揮自身所長，在形勢未明朗前，作為愛國愛港團體，最好的取態是「靜觀其變」，不強出頭，待情況合適再表態也不遲。

全國港澳研究會副會長譚耀宗相信，近日各黨派都忙於選舉，加上選舉期間的活動有嚴格規限，因此未有相關行動。他認為日方錯誤言論牽涉外交層面，中央和特區政府已表態，民間可做的不多，隨事態發展，若有需要可考慮其他跟進行動。

本港不乏政圈人士熱衷日本文化和旅遊，有局中人說，暫未收到要求不可赴日，但無論為公為私，現階段皆不去為妙。

