中央宣講團實地調研北部都會區 參觀河套香港園區與進駐科企交流

中央宣講團成員、中國科學院院長、黨組書記侯建國及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東，今午（24日）在財政司司長陳茂波陪同下，到北部都會區進行調研交流，了解古洞北新發展區的規劃建設，並參觀河套深港科技創新合作區香港園區，與創科企業交流。

考察古洞北新發展區

二人首先到訪古洞北新發展區，深入了解該區以至整個北部都會區的規劃及建設進度。古洞北新發展區作為北部都會區首個進入建造階段的項目，主要發展住宅社區及政府和社區設施。宣講團成員實地考察了地盤辦公室，詳細調研了建設情況。

參觀河套香港園區 與進駐企業交流

隨後，宣講團成員前往河套深港科技創新合作區香港園區。該合作區以「一區兩園」模式，在深圳河兩岸分別設立香港園區和深圳園區。香港園區將於今年12月正式啟用，標誌着發展邁向新階段。園區內首批投入運作的濕實驗室設施，為香港具策略性優勢的生命健康科技產業提供重要支援。宣講團成員參觀了濕實驗室設施及人才公寓，並與已進駐園區的生命健康科技、人工智能及機械人研發創科企業代表進行交流，聽取園區公司代表介紹園區未來發展及運作模式。

勉各界把握「十五五」機遇融入國家大局

在北部都會區調研期間，宣講團成員與相關建設管理人員和企業代表進行了深入互動交流。他們指出，中共二十屆四中全會提出多項促進香港長期繁榮穩定的重要措施，期望各界把握「十五五」規劃編製實施的重大機遇，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，加快北部都會區的開發建設，加速推進香港成為國際創新科技中心，更好地融入和服務國家發展大局。

比特飛揚科技有限公司行政總裁左江表示，衷心感謝中央宣講團親臨指導與交流，「我們期待借助港深創科園聯通內地與國際的獨特優勢，加快技術落地與市場拓展，與園區共同成長」。

德國布施庫爾有限公司董事兼首席執行官簡喆說：「感謝中央宣講團的到訪交流！通過本次交流，我們深切感受到河套的發展潛力。我們期待以港深創科園為基地，將海外醫療技術與園區的完善產業鏈相結合，共同推動香港國際創科中心的建設。」

港深創新科技園有限公司行政總裁馬惟善亦稱，感謝中央宣講團成員對河套發展以及港深創科園發展的重視和關注，僅業將積極把握國家『十五五』規劃機遇，持續發揮園區『一河兩岸』、『一區兩園』的獨特優勢，助力海內外優秀創科企業落戶香港，培育發展香港國際創新科技中心新動能，為國家創科建設貢獻力量。

財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪和創新科技及工業局局長孫東教授等亦陪同參與了此次調研。