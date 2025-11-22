立法會選舉｜甯漢豪親解選舉與市民息息相關  孖副局長及常秘齊呼籲投票

新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，各候選人的宣傳工作正如火如荼進行。發展局上載影片，由局長甯漢豪、副局長林智文及兩位常任秘書長何珮玲、劉俊傑，親自解釋立法會選舉的重要性，同時呼籲市民齊投票。

影片用輕鬆手法，由發展局轄下部門的5個吉祥物首先向林智文請教，立法會選舉和規劃地政有何關係。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲指，過去幾年一些重要的法例，如簡化法定審批程序，地契的續期條例等，都是由立法會審議、通過，回應社會的訴求，亦助業界拆除鬆綁。

對於立法會選舉為何與建造業有關，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑回應：「關係梗係大啦」，他解釋，香港很多基建工程，都是工務工程項目，項目撥款由立法會審批， 立法會議員亦給了很多行業、市民的看法，及很多具建設性的意見。

甯漢豪稱，其實立法會除了審議法例外，亦向局方反映很多市民和業界持份者的意見， 令局方的工作做得更好，例如如何發展好北部都會區，以及極端天氣後，如何處理好水浸等，所以立法會選舉是與香港市民息息相關。

最後3人連同5個吉祥物同呼籲「投入選舉，共創未來」，12月7日齊投票。