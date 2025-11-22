立法會選舉｜商界（三）論提高大灣區交通融合 嚴剛倡高鐵地鐵化 張琪騰促增無感通關

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今早（22日）就商界（三）組別進行辯論，候選人包括現任議員嚴剛，以及民建聯的張琪騰。

嚴剛提倡以中企所長、貢獻香港所需

嚴剛表示，作為中資企業的資深管理人員，於回歸前已來香港定居工作，見證香港回歸以來的變化，強調中資企業長期紮根香港，與香港同風雨、共發展，是經濟與民生建設的重要力量。他今次參選為業界提出搭建五大橋樑，包括多元協同、創新發展、溫暖民心、區域合作，以及拓展海外，努力以中企所長、貢獻香港所需，推動香港更好融入國家的發展大局。

張琪騰自言年青有拼勁、紮根中企、深耕社區

張琪騰表示，今次參選是對自我的挑戰，亦是回應自己服務社會的志向及初心的實際行動，又稱10多年參政、議政的經驗、服務中企的經驗是他參選商界(第三)的底氣，強調自己年青有拼勁、紮根中企、深耕社區，且重視中企的聲音，提出推動北都發展納入「十五五」規劃，以服務國家戰略需要；持續優化上市融資制度；鞏固國際金融中心；護航中企出海，打造國際產業鏈；凝聚中企力量，改善民生福祉。

嚴剛建議大灣區內的高鐵「地鐵化」

在必答環節中，被問到有何建議提高大灣區內的交通便利性，加強香港與其他灣區城市的高質量互聯互通。嚴剛表示，大灣區的融合已突破了地域的限制，形成了一小時的生活圈，建議完善現時的跨境交通網絡，例如港珠澳大橋每日通行量約1萬輛車，而深中通道每日達10萬輛，希望可盡快推動「東進東出、西進西出」，增加大橋使用量；又建議大灣區內的高鐵「地鐵化」，提高市民來港的便利度。

張琪騰推動「無感通關」令港車北上更暢通

張琪騰認為要發揮香港所長，貢獻灣區所需，交通便利是促進灣區融合發展很重要的一環，建議要升級跨境鐵路基建的網絡，打通深港鐵路的暢通性，可大大提升深港及大灣區的交通網絡；其次是推動「無感通關」，令港車北上更暢通；在需求及承受力之間取得平衡，逐步增加「粵車南下」的名額。



被問到醫療系統人手短缺，有何建議吸引更多海內外人才來港發展。張琪騰認為，政府修訂條例可引入海外醫生後，當局亦更主動走出去作全球招聘；內地亦盛行中西醫協助模式，故要加強推動中醫藥發展，又可吸引內地中醫人才來港，結合中西協作；爭取本港第三間國際實驗室。嚴剛指出，香港目前缺乏約1萬醫生，醫學院每年只有500名畢業生是不足以應付，長遠而言需要引進國際及內地的優秀人才來港；亦要定時檢討引入護士的名額，適時要增加；創造政策配套留住醫療科研人才。

張琪騰稱以深夜街站精神了解中企所想

張琪騰在總結時承諾，當選後會落實競選政綱，為中企爭取更廣闊的發展空間，為改善民生、良政善治貢獻所長，並會以深夜街站的精神了解中企所想，服務中企所需，又會推動中企與政府定期溝通的平台，協助中企了解政府政策，更好助力「由治及興」。

嚴剛將繼續務實有為、積極為業界發聲

嚴剛表示，在當前百年未有的大變局下，香港正處於經濟轉型的關鍵期，有巨大的挑戰，亦有發展的良機，需要社會各界齊心協力砥礪前行，中資企業作為香港的重要持分者，更需要有擔當。他指若成功連任，將繼續務實有為、積極為業界發聲，推動中企成為香港多元協作的推動者、創新發展的引領者、溫暖民心守護者、區域協作的促進者，以及海外拓展的先行者。



記者：郭詠欣

攝影：盧江球



