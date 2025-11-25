專訪．新界北︱蓮塘口岸成港人北上熱點 候選人倡建綜合消費園區

蓮塘/香園圍口岸開通後，近年已成為港人北上熱門途徑之一，未來應如何利用好地理優勢，推動商業和物流發展？有候選人建議，於口岸周邊興建商場或綜合消費園區，讓旅客及本地居民能在附近消費；亦有候選人建議在蓮塘口岸附近預留用地，設立具保安、溫控標準的儲運設施，與內地市場聯通。

譚鎮國倡提升蓮塘口岸物流設施

新社聯理事長譚鎮國表示，為配合深港貨運「東進東出、西進西出」格局，應加快提升蓮塘口岸物流設施，如查驗設施、建設現代物流產業園區等。據他了解，商界亦看好有關用地潛力，認為可以發展，若當選後會擔任政府及商界橋樑，加快發展，推動口岸經濟，為區內帶來就業職位。

廖子聰倡優化出入境程序

另一候選人沈豪傑亦提出「東進東出」策略，善用東部口岸緩解深圳西部交通壓力，並加強香港內部交通連接，如北環線與新田等戰略地帶的銜接，推動商業與物流發展。新民黨廖子聰建議政府優化出入境程序，便利香港與內地往來。

民建聯姚銘表示，過往北都作為邊陲地帶，發展緩慢，但未來應視之為香港的發展中心點。他建議於口岸周邊興建商場或綜合消費園區，讓旅客及本地居民能在附近消費，避免人流過度集中影響民生，同時提升口岸經濟效益。

工聯會曾勁聰表示，「刷臉」通關政策已涵蓋蓮塘，政策令科研、創科、商務交流更便捷，北都可藉此吸引更多創科企業與專才進駐，形成「人流帶動產業、產業帶動物流」的正向循環。他建議在蓮塘口岸附近預留用地，設立具備保安、溫控標準的儲運設施，與內地市場聯通。

記者︰黃子龍