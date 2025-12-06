專訪︱「同區7年樓齡」機制難持續 劉振江倡舊樓市價再加兩成 招國偉：市建收地交政府重建

立法會選舉12月7日舉行，佔40席的選舉委員會界別，吸引50人競逐。測量師學會前會長劉振江、公屋聯會總幹事招國偉關注土地及房屋議題，對於市建局「同區7年樓齡」收購機制，兩人均認為不可持續，劉振江建議以「舊樓市價再加兩至三成」，作為搬遷及裝修特惠津貼，強調要平衡公共財政和業主權益。招國偉認為可考慮讓市建局專注收地，交由政府負責重建，亦可在給予優惠下，鼓勵受影響居民搬到北都。

劉振江：「7年樓齡價錢」賠50年樓 質疑公帑使用恰當性

劉振江指，用7年樓齡價錢去賠償50、60年樓齡的舊樓，價值相差一倍，令社會質疑公帑使用恰當性。他直言，「7年樓齡賠比廿年樓齡問題不大，但而家拆得都係50年以上的舊樓」，形容時空已不同往時。

招國偉建議增加政府在推行市區重建的角色，讓市建局專注收地，交由政府負責重建，同時加強市建局、房委會和房協之間的協同效應，推動舊區重建。

北都︱劉振江：物流用地優先改作創科或大學城用途

劉振江表示，參選立法會是因為業界代表聲音不足，現時香港處於土地房屋、北都發展的關鍵時刻，有必要挺身而出，把業界前線經驗和專業判斷帶入議會。招國偉指，過去集中房屋政策研究，經過多年歷練，有信心到立法會平台，發揮力量。

兩人政綱均提及推動北都發展，劉振江認為，應立即利用洪水橋等新發展區的現有土地或樓房，讓創科企業和人才盡快進駐，而非等待河套區等新土地發開。他建議可將現時需求不大的物流用地，優先改作創科或大學城用途。招國偉關注如何在北都設計住宅單位和社區配套，以吸引專才及本地青年到該區居住和發展。

租置︱招國偉：好多青年儲咗好耐錢都買唔到居屋

至於早前熱傳的重推租置計劃，最終並無出現在新一份《施政報告》。招國偉說，大方向支持重推租置，但強調不能影響輪候公屋時間，定價亦要公道。他指，不少青年「儲咗好耐錢都買唔到居屋」，若公屋居民以低價購入單位，或有損公平。

就公私營房屋比例，劉振江認為，應該由七三減至六四比，甚至去到五五，在公營房屋供應量不減的情況下，以私人市場力量處理住屋問題。他相信隨着公屋落成量增加，輪候公屋時間能在不久將來減至三年，故私樓比例要增加，同時增加大單位數量。

近年樓市下行，有建築師樓要求員工放無薪假兼減薪兩成，劉振江指，業界困境主要在於樓房建築工程大幅萎縮，促請政府推出精準逆周期措施，「唔好等土木工程做晒，先做樓宇建造工程」，例如加快私人土地契約修訂審批、加大樓宇維修保養工程量等，為業界創造穩定工作量。

劉振江自稱勤力敢言 招國偉：講道理講數據

問及議政作風，劉振江自言勤力，每兩周在報章撰文，討論土地和物業議題，「我嘅作風、筆觸，十幾年嚟無變過」。劉振江希望投票選他的人，是因為他能從市場經驗和專業角度發表意見，更好運用香港土地資源，「如果你覺得唔需要一個敢言、敢做嘢嘅人，咁無辦法」。

招國偉同樣表示，自己「講道理、講數據、一直無變過」，用數據支持理論，若認為判斷是正確，便會向政府提出，並非「聽唔聽話」問題。

