立法會選舉2025懶人包｜投票時間/票站地點/選區劃界 一文睇清投票須知及文件
發佈時間：13:00 2025-12-03 HKT
立法會選舉2025｜立法會換屆選舉12月7日舉行，選委會界別、功能界別及地區直選合共產生新一屆90名議員。今次選舉延長了投票時間，由早上7時30分至晚上11時30分，並新設醫護人員、公務員專屬票站等。《星島頭條》整合選舉投票日安排、地點等重要資訊，緊貼選舉最新動向！
- 立法會選舉2025｜提名期、投票日及時間
- 投票日安排｜投票地點及特別票站
- 投票日安排︱投票所需文件
- 投票日安排｜票站內禁止的行為
- 三大界別議席數目及產生辦法
- 參選、提名安排
- 現屆議員最新退選情況
- 選民數目及投票資格
- 地方選區分界說明
完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名
立法會選舉2025｜投票日、投票時間
- 提名期： 2025年10月24日（星期五）至11月6日（星期四）
- 投票日： 2025年12月7日（星期日）
- 投票時間： 上午7時30分至晚上11時30分（設於懲教院所的專用投票站投票時間為上午9時至下午4時）
投票日安排｜投票地點、專屬票站、邊境票站
選民最遲會於投票日前10天（即2025年11月27日）收到投票通知卡，得悉獲編配的指定投票站資料。選民亦可透過「智方便」查閱。
宏福苑五級火︱3受影響票站重新安排 免費穿梭巴士接送
因應大埔火災，當局表示，3個受影響的票站會作重新安排，原設於大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂及大埔社區中心的票站，將分別改為香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校及羅定邦中學。受影響選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘及大埔墟居民，當局將安排穿梭巴士便利投票。
至於因火災現居於其他地區的宏福苑居民，政府將透過「一戶一社工」主動通知新的投票安排，並會視乎其投票意願，安排合適交通工具接載前往票站。
鄰近邊境投票站
為進一步方便往返內地及海外的香港選民投票，選舉事務處在上水港鐵站附近的兩所學校、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，以及香港機場二號客運大樓，設立鄰近邊境投票站。報名系統以1小時為單位，即市民可選擇早上7時30分至8時30分、晚上10時30分至11時30分等如此類推。
按此即睇鄰近邊境投票站詳情
公務員、醫護人員、少數族裔專屬票站
今屆選舉設有10個公務員專屬投票站，7個醫護人員專屬投票站以及2個少數族裔人士專屬投票站。少數族裔人士專屬投票站設於灣仔及尖沙咀，方便在投票日前往清真寺或廟宇進行宗教活動的少數族裔選民順道投票。
安老院及殘疾院舍設外展票站
今屆選舉亦設安老院及殘疾院舍設外展投票站，今次選舉為11間安老院及4間殘疾院舍設立外展投票站，當中涉及3個點，外展投票站亦適用於院舍員工。
選舉日當天，全港各區長者中心和殘疾人士地區支援中心將會安排車輛和工作人員接送有需要的長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間協助他們，為長者及殘疾人士提供看顧服務，以及鼓勵他們積極參與投票。
特別投票安排
- 年滿70歲人士、孕婦，或因疾病、殘疾等而不能長時間排隊的選民，可使用特別隊伍輪候。
- 如選民在填劃選票方面有困難，可依法要求投票站主任協助。
- 需要翻譯協助的少數族裔選民，可於指定日期致電融匯支援服務中心的熱線。
投票日安排｜投票所需文件
申領選票所需文件
根據現行法例規定，任何選民／獲授權代表在申領選票時，必須出示其有效的香港身份證的正本，或以下指定替代文件：
- 有效香港特區護照正本；或
- 《豁免登記證明書》正本；或
- 《申請香港身份證收據》正本；或
- 有效海員身份證正本；或
- 有效簽證身份書正本；或
- 證明已向警務人員報告該人的香港身份證或《豁免登記證明書》或《申請香港身份證收據》已遺失或毀掉的文件（俗稱“警署報失紙”），連同顯示該人姓名及照片的有效護照*或相類旅行證件（例如香港特區護照以外的護照或回鄉證）的正本。
* 英國國民（海外）護照並非有效旅行證件和身份證明。
投票日安排｜票站內禁止的行為
- 在投票站內亦禁止下列行為：
- 與任何選民／獲授權代表通信息，包括向他人展示選票上的選擇，或使用流動電話或其他器材進行電子通訊。
- 拍影片、拍照、錄音或錄影。
- 請其他選民／獲授權代表代為填劃選票。如有需要，選民及/或獲授權代表可按法例要求投票站主任於一名投票站職員在場情況下，代為填劃選票。
- 干擾其他正在投票的選民／獲授權代表。
-
選民及/或獲授權代表須知：《選舉（舞弊及非法行為）條例》（第554章）是由廉政公署負責執行。根據此法例，選民／獲授權代表切勿在本港或其他地方作出以下行為：索取或接受任何人提供的利益（包括金錢、饋贈等）、食物、飲料或娛樂，從而在選舉中不投票、或在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人。
- 故意妨礙或阻止他人在選舉中投票。在選舉期間內藉公開活動，煽惑他人在選舉中不投票或投無效票。
- 明知本身無權在選舉中投票卻在該選舉中投票；或明知或罔顧後果地向選舉事務主任提供屬虛假達關鍵程度或具誤導性達關鍵程度的資料（例如虛假的住址），而其後在選舉中投票。
- （除非選舉法明文准許）用另一人的姓名申領選票、或在選舉中投票後再用本身的姓名在同一選舉中申領選票。
- 無合法權限而向另一人提供選票，污損或銷毀選票。故意妨礙或阻止他人在選舉中投票。
- 未獲候選人書面授權為其選舉開支代理人，而為該候選人招致選舉開支。
- 發布關於某候選人或某些候選人屬虛假達關鍵程度或具誤導性達關鍵程度的事實陳述。
- 未事先取得支持人士或組織的書面同意，而發布選舉廣告載有該人士或該組織的支持。
三大界別議席數目及產生辦法
《基本法》附件二訂明，立法會由90名議員組成，任期4年，分別通過選舉委員會界別（40席）、功能界別（30席）及地方選區（20席）產生。
|產生途徑
|議席
|提名門檻
|選民基礎
|投票方式
|選舉委員會
|40席
|須獲選委會不少於10名委員提名，當中5個界別各佔2-4名
|1500名選舉委員會委員
|全票制，每名選委投選40人，得票最多40人當選
|功能團體
|30席
|1. 所在界別10-20名選民提名
2. 選委會不少於10名委員提名，每個界別2至4人
|合資格的個人或團體選民
|得票最多者勝出（勞工界功能界別的每名選民可投選最多三名候選人，其他界別每名選民選一人）
|地方選區
|20席
|1. 所在選區100-200名選民提名
2. 選委會不少於10名委員提名，每個界別2至4人
|所有已登記的選民
|雙議席單票制（即每區兩席，每名選民選一名候選人），每區得票最多兩名候選人當選
參選、提名安排
選舉委員會界別（40席）
- 候選人須為年滿21歲、在緊接提名前的3年內通常居港的地方選區已登記選民，即候選人毋須為選舉委員會委員。
- 每名候選人須獲得不少於10名、但不多於20名選舉委員會委員的提名，包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名、但不多於4名委員的提名。
- 每名選舉委員會委員只可以其選舉委員會委員身分在選舉委員會界別選舉提名1名候選人。
功能界別（30席）
- 候選人須為年滿21歲、在緊接提名前的3年內通常居港的地方選區已登記選民，及已登記為有關功能界別的選民或與該功能界別有密切聯繫。
- 候選人參選必須同時符合以下兩項提名要求：
- 須獲得所在功能界別不少於10名、但不多於20名選民提名；及
- 須獲得不少於10名、但不多於20名選舉委員會委員的提名，包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名、但不多於4名委員的提名。
- 每名功能界別選民只可在其所屬功能界別以功能界別選民身分提名1名候選人（如屬勞工界功能界別的選民則可在該界別最多提名3名候選人）。
- 每名選舉委員會委員只可以其選舉委員會委員身分在功能界別選舉中提名1名候選人。
地方選區（20席）
- 候選人須為年滿21歲、在緊接提名前的3年內通常居港的地方選區已登記選民。
- 候選人參選必須同時符合以下兩項提名要求：
- 須獲得所在地方選區不少於100名、但不多於200名選民提名；及
- 須獲得不少於10名、但不多於20名選舉委員會委員的提名，包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名、但不多於4名委員的提名。
- 每名地方選區選民只可在其所屬地方選區以地方選區選民身分提名1名候選人。
- 每名選舉委員會委員只可以其選舉委員會委員身分在地方選區選舉中提名1名候選人。
現屆議員最新退選情況
2025年立法會選舉提名期10月24日展開，多名現任議員先後宣布不連任，包括七旬老將如立法會主席梁君彥、身兼行政會議成員的張宇人、陳健波及林健鋒；不少「新丁」亦棄選，包括張欣宇、林素蔚、周文港等。
已宣布不競逐連任議員：
- 立法會主席、工業界（第一）梁君彥（74歲，經民聯）
- 飲食界張宇人（76歲，自由黨）
- 新界西北田北辰（75歲，實政圓桌）
- 港島西葉劉淑儀（75歲，新民黨）
- 地產及建造界議員龍漢標（74歲，經民聯）
- 商界（第一）林健鋒（73歲，經民聯）
- 選委界黎棟國（73歲，新民黨）
- 航運交通界易志明（72歲，自由黨）
- 保險界陳健波（71歲，G19）
- 工程界盧偉國（71歲，經民聯）
- 選委界馬逢國（70歲，G19）
- 建測規園界謝偉銓（70歲）
- 商界（二）廖長江（68歲，G19）
- 社福界狄志遠（68歲，新思維）
- 選委界林順潮（65歲，C15+）
- 選委界蘇長荣（65歲，C15+）
- 法律界林新強（64歲）
- 選委界譚岳衡（63歲，G19）
- 進出口界黃英豪（62歲，民建聯）
- 選委界江玉歡（55歲，C15+）
- 選委界陳月明（53歲，C15+）
- 教育界朱國強（51歲，香港教育工作者聯會）
- 選委界洪雯（50歲，G19）
- 選委界容海恩（48歲，新民黨、公民力量）
- 選委界郭玲麗（46歲，民建聯）
- 新界北劉國勳（44歲，民建聯）
- 選委界周文港（44歲，G19）
- 選委界尚海龍(43歲，C15+）
- 新界東南李世榮（42歲，民建聯）
- 選委界陸瀚民（41歲，經民聯）
- 選委界梁毓偉（41歲，G19）
- 港島東梁熙（40歲，民建聯）
- 新界東南林素蔚（37歲，A4聯盟）
- 新界北張欣宇（36歲，香港新方向）
- 選委界謝偉俊（66歲）
選民數目及投票資格
選民數目
根據選舉安排，相關正式選民登記冊的發表日期如下：
- 選舉委員會界別： 正式委員登記冊於2025年9月17日發表，只有名列於選舉委員會正式委員登記冊上的委員方可在選舉委員會界別投票。
-
地方選區及功能界別： 正式選民登記冊於2025年9月25日發表，只有名列於2025年地方選區正式選民登記冊上的已登記選民和功能界別正式選民登記冊上的已登記個人和團體選民，方有資格在相關地方選區及／或功能界別投票。
各個地方選區選民分佈 (2025年) 地方選區 登記選民人數 香港島東 380,695 香港島西 342,689 九龍東 442,692 九龍西 346,355 九龍中 422,161 新界東南 440,190 新界北 409,281 新界西北 436,796 新界西南 471,978 新界東北 446,155
投票資格
- 選舉委員會界別： 採用「全票制」，選委須投選不多於亦不少於40名候選人。
- 功能界別： 採用「得票最多者當選」制。除勞工界選民可投選最多3名候選人外，其餘27個界別選民只可投1票。
- 地方選區： 採用「雙議席單票制」，每名選民在其所屬選區投1票，得票最多的2名候選人當選。
地方選區分界說明
全港共設10個地方選區，每個選區產生2名議員。10個地方選區及其代號如下：
|地方選區名稱
|地方選區代號
|所包括的地方
|香港島東
|LC 1
|東區、灣仔區
|香港島西
|LC 2
|中西區、南區、離島區
|九龍東
|LC 3
|觀塘區、黃大仙區東南部
|九龍西
|LC 4
|油尖旺區、深水埗區
|九龍中
|LC 5
|九龍城區、黃大仙西北部
|新界東南
|LC 6
|西貢區、沙田區東部
|新界北
|LC 7
|北區、元朗區西北部、河套區
|新界西北
|LC 8
|屯門區、元朗區東南部
|新界西南
|LC 9
|葵青區、荃灣區
|新界東北
|LC 10
|大埔區、沙田區西部
立法會選舉2025官方網站：https://www.elections.gov.hk/legco2025/chi/index.html
