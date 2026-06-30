將軍澳循道衛理小學高水準藝術時裝秀展現潛能 培養學生「AI不易取代」能力｜小學課外活動

在人工智慧（AI）日新月異的浪潮下，數碼教育已成為大趨勢。然而，在科技飛速發展的同時，那些「AI無法輕易取代」的特質 —— 例如藝術審美與創新思維，顯得尤為重要。為了培養學生面向未來的核心能力，將軍澳循道衛理小學（下稱「將循」）舉辦了《幾何狂想Catwalk Show》藝術活動。學生透過團隊合作、大膽構想和動手實踐，共同打造兩場高水準的編織藝術時裝秀，為全校師生和家長帶來一場華麗的視覺盛宴。

將軍澳循道衛理小學推創藝課程 培養學生4大未來能力

將循一向積極推動創新教育，嘗試在課程中注入新元素。本次活動源於校方為三年級視藝科設計的藝術家主題單元課程《幾何狂想Catwalk Show》。校方透過藝術實踐，着重培養學生的四項未來核心素養：創新思維、合作、溝通及解難能力。

將軍澳循道衛理小學推創藝課程 培養學生4大未來能力（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

在長達一個月藝術實踐中，學生化身時裝設計師、天橋模特兒和小司儀，盡情展現潛能。學生需要以創新打破既定框架，將幾何線條轉化為具有時尚感的立體衣物及配件；在面對不織布、硬卡紙等物料限制時，需尋找技術突破將創意實踐。而在小組分工合作時，學生亦要學會協調不同意見。

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

課程按照「創作四部曲」逐步推進：第一步是「構思草圖」，學生在小組討論中共同訂立時裝設計方向；第二步是「實踐創作」，在八節視藝課（每節35分鐘）中動手創作，將概念轉化為實體衣着，例如上衣、裙子、褲子、帽子、髮飾、手袋等；第三步是「同儕評估」，作品完成後由師生共同評審，選出兩組參與校級匯演；第四步是「時裝匯演」，模特兒在時裝秀上自信展現，小司儀則為觀眾介紹服裝設計理念與特色。

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

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（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

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（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

時裝秀連番登場 結合環保物料創驚喜

隨着課程推進，兩場時裝秀相繼登場。首場時裝秀在學校禮堂舉行，伴隨着音樂動感節奏，模特兒邁着自信步伐登上天橋。舞台上展出的12套精緻服飾，以紅、黃、藍、白、黑等經典蒙德里安色調為主，更大膽選用了塑料袋、泡泡紙、麻袋及彩色玻璃紙等材料展現創意。小司儀則在一旁為台下觀眾講解。活動特別設立「最佳創意獎」、「最具美感獎」及「最具台風獎」三大獎項，同學們的創意設計與表現讓台下評判讚不絕口。

活動特別設立「最佳創意獎」、「最具美感獎」及「最具台風獎」三大獎項。（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

第二場公開時裝秀移師至學校操場，全面向學校師生和家長開放。即使當日天氣炎熱，模特兒仍展現出專業與敬業的態度，身穿自製服飾完成走秀，贏得全場熱烈的掌聲。

第二場公開show獲得不少同學圍觀支持，場面熱鬧。（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

學生感言：多重身份體驗 學習欣賞同儕

擔任模特兒的梁洛浠同學認為活動非常好玩：「以前我從來沒機會跟同學一起做衣服，這次還能穿上自己設計的衣服上台走Catwalk，太不可思議了。在創作時，我學會了原來簡單的線條和原色也能創作出這麼美麗多變的效果。」不過，梁同學坦言過程中遇到的最大挑戰是收集資料，除此之外還要思考怎樣去「擺姿勢」（Pose），因此私底下練習很久，只希望在台上走得更好看。」

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

擔任活動小司儀的鍾曦恩同學表示：「這次活動讓我們不僅擔任服裝設計師，還能體驗模特兒和司儀的工作。在小組合作中，我明白了分工合作是多麼關鍵，同時也學到了如何欣賞其他同學的才華。這是我第一次站在舞台上面對這麼多人進行主持，心裏非常緊張，除了需要很大的勇氣，更重要是多練習。一有空我就會看稿練習，不然在台上就沒法流暢地表達設計師的心思了。」

（圖片來源：將軍澳循道衛理小學）

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