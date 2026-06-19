父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路

父親節專訪｜如果一切無從逃避，只好面對。因為天瑜（2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年離世），大眾認識了「天瑜爸爸」，他同是Macrus、天瑜哥哥的爸爸，哥哥今年12歲，9月將升讀中一。不知不覺，天瑜已離世兩年，爸爸也是病人，癌症已擴散，現時每月需到深圳接受標靶藥治療，人生的確過完一關又一關。

天瑜爸爸（圖：霍楚暉）

善良懂事的哥哥

過去家庭重心在天瑜身上，妹妹不在，生活重過另一條軌道。跟妹妹相差兩歲、有自閉症的哥哥，爸爸感恩他善良懂事，甚少因為父母長時間陪伴妹妺而抱怨，但天瑜爸爸免不了無奈愧疚。「兩兄妹相處時間太少，妹妹留院時他又細，不適合去醫院，後來又有Covid，前後只探望過妹妹三次。第一次是入院初期，第二次是病情惡化，最後一次是她離開。」

年紀小小面對妹妹死亡，天瑜爸爸告訴他「妹妹上了天堂」。「有次睇電視講及海葬，哥哥問甚麼是海葬？我解釋是將先人骨灰灑落海；他立即問妹妹怎樣葬？我說火化，遺體在火化爐火化後領回骨灰。」當刻哥哥反應有點大，非常擔心問「妹妹會不會很痛？」，天瑜爸爸解釋妹妹已死亡，不會痛，哥哥聽後才呼了一口氣「哦，咁都好啲！」。

（圖片來源：受訪者提供）

把握時間 訓練獨立

天瑜走了兩年，卻是第三個沒有她的父親節，訪問時離父親節有一些日子，問天瑜爸爸可會跟哥哥有節目？他想一想說：「看哥哥當日有沒有活動（繁忙的小學生），6月21日是父親節，23日是天瑜生忌（天瑜是你父親節禮物啊！）。對呀！（笑）過去兩年的父親節，都會去看看她（哥哥不介意？）不，哥哥好『黐』我的。」

這段日子，天瑜爸爸要為自己打仗，知道自己患病一刻，他最擔心個仔那麼「黐」自己怎麼辦？爸爸決定把握時間，努力訓練哥哥獨立，上學、補習早就自己來，爸爸懂的生活技能都手把手教他，學做家務也要入廚，亦沒有隱瞞病情，只因時間不等人。「我爸爸也是患癌，他走時我才18歲，說是成年人其實甚麼也不懂，那時候爸爸沒有給我做這方面的教育，重擔一下子壓下來，只好硬着頭皮面對，逼自己獨立，因此想為哥哥準備好一點。」

（圖：霍楚暉）

哥哥快升中還很孩子氣。他睡上隔床，有時想爸爸陪陪他，無奈天瑜爸爸腰痛上不來，他很明白也不扭彆。哥哥成績出眾，學業不用父母操心，雖然有自閉症的囉嗦固執、語言發展稍遜，卻無阻他交朋結友，也得到很多街坊、家長疼錫，過往父母為天瑜奔波時，除了「長老」們出手照顧，也得到這些「外援」幫忙，連爸爸都欣賞其性格。記者有預感，哥哥將來會是個有擔帶的好男人。

爸爸要捍衛家庭

經歷了這麼多，對爸爸這個身份，天瑜爸爸有着不同的看法。「傳統觀念，爸爸的角色是經濟支柱，負責賺錢養家，再抽空陪孩子。經歷了這些事後，深深感受到但凡家庭有甚麼事，爸爸真的要站出來，捍衛自己的家人，不要讓他們受委屈、受傷害。從來沒想過自己要捍衛家庭，但這個好像是我餘生的責任。」

（圖：霍楚暉）

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