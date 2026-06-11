太古城母女墮樓｜女童就讀小學啟動「危機處理小組」 醫生：面臨巨變子女異常平靜勿掉以輕心

太古城廬山閣一對母女昨日（10日）先後墮樓身亡，慘劇令全港市民同感悲痛與惋惜，亦引起社會關注因育兒等家庭情緒壓力問題。今日（11日），優才（楊殷有娣）書院小學部向家長發出通知，指案中女童就讀該校六年級，並已即時啟動「危機處理小組」助家長與子女度過情緒難關。《親子王》亦就此事向精神科專科張漢奇醫生請教，如遇上此等情緒危機時，應如何處理及協助孩子解除困擾。

就讀學校發出通知 即時啟動「危機處理小組」

優才（楊殷有娣）書院小學部於今日（11日）向家長發出通告，指12歲女童就讀該校六年級，校方已即時啟動「危機處理小組」，並聯同教育局及相關專業機構，由教育心理學家、輔導心理學家、學校輔導員及教師全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。同時請家長在這段時間多留意子女的表現及聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。亦籲家長如發現自己或子女因此事而出現任何困擾，可與校方尋求協助，以及附上「家長如何協助子女面對危機事件」的方法供參考。

（圖片來源：《星島日報》）

另根據消息指，案中的48歲母親生前於公立醫院任職醫護心理服務社工，女童於昨早發現母親墮樓後，曾被送往東區醫院並看過心理服務科。女童母親的上司為註冊心理醫生，於事發後曾前往醫院探望女童，社署亦有派員到醫院跟進。

（圖片來源：《星島日報》）

醫生：「內在化」將外在悲劇原因變成個人責任

就此慘劇，《親子王》請教精神科專科張漢奇醫生，如孩子不幸目睹至親離世而將責任歸咎自己，會對小朋友的心理產生甚麽負面影響呢？而家人及師長又應如何安撫並識別孩子的異常？

精神科醫生張漢奇指出，當看到自己的至親離開，很多時候小朋友都會將責任歸咎於自己，在內心不斷反問是不是自己不乖？是不是自己不夠好？所以家人才會這樣。這種現象在心理學上稱為「內在化（Internalized）」，孩子會將外在的悲劇原因變成自己的責任。如果缺乏即時引導，小朋友很容易「鑽牛角尖」，誤以為自己要負上全部責任。因此，陪伴者必須主動告訴孩子，親人的離開並不是因為他，他絕對不是那個導致悲劇的因素。

（示意圖，非當事人 / 圖片來源：PhotoAC）

面臨巨變異常平靜勿掉以輕心

有時孩子在面臨巨變後或會顯得異常平靜，家長切勿因此而掉以輕心。張醫生提醒，家人需要極其小心地觀察孩子的任何轉變。如果發現小朋友出現異樣，例如生理上突然變得食不下咽、嚴重失眠而無法入睡，或者是情感上對以往非常喜愛的事物徹底失去興趣，甚至在行為上突然出現異常的道別舉動，將自己最心愛、最珍惜的玩具或物品送給別人，這些其實都是高危的創傷反應與自殺訊號，必須立刻向精神科醫生或臨床心理學家等專業人士尋求協助。

（示意圖，非當事人 / 圖片來源：PhotoAC）

情緒激動時別「硬碰硬」 要「停一停、抖一抖」

是次悲劇源於管教與學業爭執，這亦是不少香港家庭的日常寫照。張醫生表示，每個人相處總會有不同的意見和衝突，但關鍵在於應對方式。當家長發現與孩子意見不合、雙方情緒開始激動時，理想的做法是立刻離開現場，大家先暫停交談。「家庭成員此時應該各自去休息一下、飲杯水，給彼此大約10至15分鐘的緩衝時間，等心情平復後才決定是否繼續溝通。」張醫生提醒，千萬不要「硬碰硬」，這只會將彼此的怒氣不斷拉高，最終演變成純粹的口舌之爭，根本無法真正解決問題。

（示意圖，非當事人 / 圖片來源：PhotoAC）

事件引起社會廣泛討論，即使並非當事人，許多家長亦擔心會對孩子造成創傷，但張醫生認為家長可藉着這次事件與孩子坐下來進行生命教育，向他們解釋：人與人之間的相處必然會有意見分歧的時候，這時我們就需要「停一停、抖一抖」，待大家冷靜下來後，才作有意思且具建設性的溝通。

如果孩子因為新聞而對死亡產生疑惑，家長更應正面引導，而非避而不談。張醫生強調，家長要明確讓孩子知道，自殺並不是解決問題的手段。世界上任何一件事、任何一個難關，其實都一定有方法可以解決，這絕對不是一條死路，分別只在於我們選擇用甚麼方法去處理，以及問題的複雜程度。

市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

張漢奇醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS (HK)

英國皇家精神科醫學院院士 MRCPsych

香港醫學專科學院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)

香港精神科醫學院院士 FHKCPsych

張漢奇醫生

部分圖片及資料來源：《星島日報》