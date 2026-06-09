Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳浩然鑽研罕見病20年 育兒靠身教口傳「提供開放平台，孩子才能找到所愛」｜CEO爸爸

親子
更新時間：16:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-09 HKT

在香港中文大學的實驗室裏，總能看見一個忙碌的身影。他研究的，曾是微小得肉眼難見的果蠅，背負的卻是醫學界最沉重的命題 —— 罕見神經退化疾病。他是陳浩然教授（Edwin），第13屆「香港精神獎」得主，一個忙得連每天跟女兒吃飯的時間也欠奉的父親，卻可以成就緊密的父女關係，他是如何做到？

陳浩然教授（Edwin） 生物科技初創公司「罕動力」創辦人（圖片來源：《親子王》）
陳浩然教授（Edwin） 生物科技初創公司「罕動力」創辦人（圖片來源：《親子王》）

一說起研究，Edwin的雙眼發光，那是深耕二十多年依然未曾熄滅的熱誠。土生土長香港人，Edwin的學術履歷亮眼：從本地幼稚園一路讀到大學，再遠赴英國劍橋大學攻讀遺傳學博士。在劍橋，他首次接觸到如何利用果蠅進行遺傳理論的實踐，這隻小小的昆蟲，成了他往後人生最重要的科研夥伴。

1998年博士畢業後，他轉往費城賓夕法尼亞大學進行研究。在那裏，他第一次嘗試將果蠅應用於疾病研究 —— 小腦萎縮症。「那是一個巨大的轉捩點。」Edwin回憶道。美國成熟的科研環境讓他看見了科學與人的緊密連結。有一次，他受邀到一位病人家中用餐，那是一座設計精巧的大宅，充滿了為身障者準備的自動化設施。原來，屋主的女兒正飽受小腦萎縮症之苦。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

「看着他們充滿感激地分享，我意識到，我的研究不再只是數據，而是真實的人、真實的希望。」另一次，一位患者對他說，即使自己的病已很嚴重，生命未必等得及受惠，仍希望他繼續研究，冀幫到未來的病人。「那是我第一次對這種病有了強烈的『感覺』，有了human touch。這份觸動，支持我走到今天。」

為香港病人尋找「存在感」

2002年，Edwin在費城讀到一份關於香港小腦萎縮症病人的報導，觸發他回流香港的決心，卻毅然發現香港當時竟然沒有相關的病人資料庫，醫學界與患者之間缺乏連結，彷彿這群人是被遺忘的小眾。

回港的決定，儘管當時有人不解：美國的研究環境比香港快得多，為何要回來？Edwin記起了他在中大時導師的一席話：「如果人人都覺得外面好而不回來，誰來教導下一代？總要有人回來啟發下一代，給人希望。」

Edwin有份製作的繪本《果蠅俠》。（圖片來源：《親子王》）
Edwin有份製作的繪本《果蠅俠》。（圖片來源：《親子王》）

回港初期，尋找小腦萎縮症病人極其困難，直到偶爾認識了小腦萎縮症協會會長曹綺雯女士，Edwin才開始一步步組織患者資料，建立名冊。這件事，他醞釀了整整五年。「一開始只有幾位病人，到現在也難以確切得到真實的數字。但最近我們終於與衞生署醫學遺傳科達成合作，可以互通數據後，發現患者人數其實達三百多人。當有了相應數據，外國藥廠才會看見香港，病人才有希望。」

科研人的浪漫：從果蠅俠到AI聲音

Edwin對研究的堅持，帶有一種「將不可能變成可能」的浪漫。2012年，他在實驗室遇到一個想將基礎研究轉化為藥物的學生。儘管當時覺得機率極低，Edwin還是被對方的熱情打動，決定放手一搏。經歷了四年的概念驗證，以及漫長的專利申請與轉化過程，終於在2023年成立了生物科技初創公司「罕動力」（Rare Power），繼續如火如荼研發藥物，目標是2027年能進行人體試驗。

除了藥物，Edwin更將目光投向病人的日常生活。小腦萎縮症患者會逐漸喪失說話能力，於是他推動開發「VOICE．LINK」計劃：在病人退化前錄下其發音特徵、語調和習慣，當他們病情漸趨嚴重時，利用AI技術及龐大的數據庫，辨認病人的指示，代其表達。  「這就是科學的意義 —— 回應人類的苦難。」

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

在陪伴中練就堅韌

如果說科研是Edwin的鎧甲，那女兒就是他的軟肋與動力。他的育兒觀充滿了陪伴與身教，卻不帶強逼。「從她出生那一刻起，我就已經在想像她長大結婚、離開我的樣子。因為害怕後悔，所以我珍惜每一次能陪她的機會。」即便工作再忙，他也會盡量在清晨或課外活動的空檔擔任司機，因為那是父女相處、交心的寶貴時光。

Edwin渴望女兒能有一份如他一般的「堅韌」。他回憶起女兒兩歲時，他鼓勵她跑完兩公里的路程；幾年前，他更在晚上陪女兒練氣跑步，為游水作準備。「我跑在她前面，要她跟着。雖然有時方法未必完美，但我希望透過口傳、身教、共同經歷等，讓她知道：無論面對甚麼挑戰，爸爸都會陪着你，而你擁有的力量比自己想像中大。」

埋首工作背後，Edwin是個運動健將。（圖片來源：受訪者提供）
埋首工作背後，Edwin是個運動健將。（圖片來源：受訪者提供）

女兒送給爸爸的Super Power

「罕動力」這個名字，其實是女兒的創意。在一次上學的車程中，女兒對他說：「爸爸，你喜歡超級英雄，又在做關於罕見病的工作，不如公司名叫Rare Power？」Edwin覺得名字改得好，筆者聽起來，有感是讓罕見病群體也擁有強大的能量。

以上種種，讓Edwin深受啟發。正如《蜘蛛俠》的經典金句：「能力越大，責任越大。（With great power comes great responsibility）」這些年來，他一直深信如此，亦因而堅持研究至今，即使這份工作很孤獨，更不時面對挫敗，而且未必被人看見，但Edwin從不放棄，直至榮獲「香港精神獎」，他最初以為是詐騙，直到確認後才驚喜萬分。「這個獎的意義在於告訴社會：香港有能力做自己的科研，我們不用只靠外國，我們有能力守護自己的人民。」對於未來，Edwin對女兒的期望很簡單：只求她找到所愛。當獸醫好、心理學家亦罷，只要女兒感興趣，Edwin便會動用人脈帶她親自觀察，提供一個開放的平台讓她探索。「Trigger點應該要從孩子身上引發，父母的角色是提供支援或資源，同時包容與支持。」人生的可塑性從來都大，但有多少父母可有如此心胸？卻不盡然。

談與女兒關係之建立、 價值觀之傳承，一切源於身教、口傳及共同經歷。（圖片來源：受訪者提供）
談與女兒關係之建立、 價值觀之傳承，一切源於身教、口傳及共同經歷。（圖片來源：受訪者提供）

點擊圖片瀏覽陳浩然教授與女兒生活點滴：

這位在實驗室裏的科學家，正用他那雙發光的眼睛，照亮罕見病病人的前路，也溫暖着女兒成長的每一哩路。在這位爸爸身上，可看見最堅韌的香港精神，同時在微小的領域裏，深耕出最宏大的愛。祝願你未來收獲更多成功，造福更多有需要的香港人。

談到研究，Edwin雙眼總是流露熱誠。（圖片來源：《親子王》）
談到研究，Edwin雙眼總是流露熱誠。（圖片來源：《親子王》）

文：胡亦桐  圖：陳仲樑 

相關文章｜教育不止於知識而在傳承文化 皇玥集團創辦人兼CEO嚴運波博士：「引導比教導更有助孩子成長。」｜CEO爸爸

相關文章｜曾為養家敲監製門 周志康：「責任越大， 能力才會越大」盡力給女兒幸福童年｜星級教養

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
6小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
1小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
9小時前
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
保健養生
6小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
3小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
6小時前