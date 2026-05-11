暑期課程推介 | Eye Level 暑期夏令營 內容全方位Level UP! 為新學期做好準備

臨近暑假，正是為孩子規劃充實暑期活動的最佳時機！Eye Level 2026 暑期課程特別為家長精選一系列以英文、數學、中文及 STEAM 為主題的有趣教學活動，玩住學打好學習基礎，新學年自然自信心滿分。更有專門為K2至K3小朋友升小準備的課程，為升學做好準備！馬上了解課程優惠，幫小朋友準備一個好玩之餘又收穫滿滿的暑假。

Summer Camp 2026

內容全方位Level UP!! 為考小及新學年做好準備

今年，Eye Level 暑期夏令營為K2至小三同學準備了一系列好玩又有趣的課程，包括4M STEAM創意課程、數學課程、英語課程及中國語文課程，以一系列玩樂及啟發創意思維的STEAM玩具，提升創意及學科表現。

4M STEAM創意課程

Eye Level攜手創意教育玩具品牌4M，以一系列得意、好玩，同時具啟發性的STEAM玩具，配合中英對照工作紙，與小朋友一同探索有趣的科學原理。

這些由4M準備的STEAM玩具，當中蘊含不同科學原理，在遊玩過程中啟發孩子的科學精神。

數學課程

所謂「一理通百理明」，想小朋友學好數學，當然要先培養他們的邏輯、推理、空間認知等能力。今次夏令營的數學課程，為K2至K3同學準備「邏輯思維提升班」，培養他們的思考及解難能力。此外，Eye Level更在每堂為他們準備「考小加油站」，拆解面試常見數學題型！

而小一至小三則有「數學文字題提升班」，針對學生升小後對文字題的痛點，提升學習表現！

因應K2至K3學生考小需要，教材特設「考小加油站」，練習面試常見數學題型。

英語課程

英語方面，則有為K2至K3而設的「幼兒英語閱讀提升班」，以精選的英文故事書，激發孩子的興趣，並把閱讀轉化為面試優勢！而小一至小三的同學亦有「初小英語提升班」，幫助他們掌握閱讀理解的題型。

書本內豐富的圖畫亦可以為小朋友的想像力提供大量素材和養份，讓創意得以從中萌芽。

中國語文課程

針對升小面試，Eye Level為今年的K2至K3同學準備了「中文升小面試技巧提升班」，在面試前，讓同學掌握面試禮儀、情境解難及認讀字句等，準備十足，面試自然信心十足！至於小一至小三同學，則可以透過「中文綜合提升班」，預習新學期必學的語文知識及寫作技巧！

數學新學期預備班

雙語教材+精選課題 掌握文字題應答技巧

對數學不擅長的同學們注意啦！今個暑期，Eye Level更為小一至小六的同學們準備了「數學新學期預備班」。課程配備中、英文版教材，以「答題4部曲」及各種解題技巧，幫助同學輕鬆掌握文字應用題的思路及答題步驟。配合Eye Level數學常規課程的運算和邏輯思維訓練，在數學學習方面自然「如魚得水」！

設有中英教材，可因應學校教學語言選擇，提升學習速度！

暑期英語寫作班

詞彙+句子結構+文法 全方位提升寫作能力

要寫好英文文章，除了詞彙量、句子結構和文法，學識如何構思大綱同樣重要！Eye Level的暑期英語寫作班，除了有對生字、句子結構及文法的訓練，更會傳授「寫作三部曲」，幫大家學習運用Mind Map寫出好文章！

從組織、初稿到完成文章，只要「寫作有門」自然可以寫出好文章！

Eye Level 皇牌恆常課程

全方位打好學習基礎

獨家專利的Eye Level國際數學課程，適合3至14歲學生，包含「基本數學概念(BTM)」、「數學邏輯思維(CTM)」及「進階思維數學(ATM)」三大範疇，結合雙語教材及特色有趣教具，從運算基礎、邏輯思維，到進階文字題目解構技巧，全方位提升數學能力。

除了數學課程以外，語文學習對小朋友而言同樣十分重要，Eye Level的皇牌恆常課程中還包含英語課程、英語拼音班、英語文法班及中國語文課程。英語課程深入淺出，包含拼音、文法、寫作技巧、閱讀策略及流暢度，輕鬆為孩子建立英語基礎。而中國語文課程則透過主題式學習法，運用貼紙、配對、認字迷宮等多元化遊戲練習，加深幼兒對中文字的認識，從小打好中學學習根基。

小朋友可以玩住學，自然學得開心又有成效！

Eye Level 香港連續多年榮獲「Oh!爸媽最愛品牌大獎」，憑藉20多年的教育經驗，幫助無數學生打好學習基礎。

5月30日前報名，可享85折暑期優惠！

今個暑假，一齊嚟Eye Level教室愉快玩住學，探索無限知識啦！

詳情：https://eyelevelhk.com/summer

Whatsapp：69367168

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