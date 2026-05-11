吳雨霏母親節宣布再做「媽媽」：「這是一家做過最美好的決定」 附寄養服務條件+流程｜親子熱話

剛剛過了溫馨的母親節，不少星級家長都在社交平台分享與子女的幸福點滴，39歲的吳雨霏（Kary）更貼上一張BB腳仔相，宣布再做「媽媽」！吳雨霏與初戀男友洪立熙（Brian）在2015年結婚，並育有3名子女，這些年Kary亦曾歷經流產之痛，Kary於帖文中表示，這次家庭成員增添了一位，讓她對「家」的定義有了全新的領悟。

吳雨霏宣布成為「寄養媽媽」 重新認識「家」：超越血緣的愛

吳雨霏自2015年與初戀男友、被譽為「網球王子」的洪立熙（Brian）在美國註冊結婚後，便淡出幕前極少公開露面，將生活重心轉移至家庭。兩人多年來感情穩定幸福，Kary亦偶爾在社交平台發放甜蜜生活照，並先後於2018年、2019年及2022年誕下大兒子Asher、二女兒Galilee及三女兒Noa。雖然曾歷經流產之痛，鉲曾透露小女兒於孕期曾出現心臟問題，種種艱難時刻令Kary更深刻體會到守護生命的重要性。

（圖片來源：IG@ngk）

在母親節當天，Kary感性發文表示：「今年的母親節，對我來說與以往很不一樣。今年，我成為了一位寄養媽媽，我們也成為了寄養家庭。」她坦言當初做決定時，明知前方會有許多挑戰與淚水，甚至一度懷疑自己的勇氣從何而來。但回首這段旅程，她堅定地表示：「這大概是我們一家做過最美好、最值得的一個決定之一。」

（圖片來源：IG@ngk）

對Kary而言，寄養服務讓她重新定義了何謂「家庭」。她在貼文中提到：「家，不一定只靠血緣去界定，而是由愛去選擇、去接納。」不僅是她與丈夫的決定，她的三個孩子也在這個過程中學習如何去愛、去分享。Kary觀察到孩子們的心正慢慢轉變，成為別人溫暖的避風港。

（圖片來源：IG@ngk）

她形容寄養就像是「一段季節」，寄養家長的職責並非要強求將每個人從破碎中完全拉出，而是願意在對方掙扎的歲月裡，陪著他們走過一段路。Kary最後感嘆：「當媽媽真的是世界上最大的祝福！」

（圖片來源：IG@ngk）

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成為「寄養家庭」的11個條件+申請手續

在香港，想成為「寄養家庭」，必然條件當然是必須要喜愛兒童，能為兒童安排妥善的照顧計劃，有照顧兒童的經驗及能力，有管教及培育兒童的合適態度和技巧，社署聯與各寄養服務機構亦會定期舉辦培訓工作坊及專題講座，以及定期在各區舉辦聯絡分享小組，收集寄養家庭的意見及了解需要，以持續改善及發展寄養服務。

（示意圖/圖片來源：PhotoAC）

截至2026年3月底，成為寄養家庭的家庭有1122個，正在接受服務的寄養兒童有979位。以下是香港社會福利署提供的服務對象、理想寄養家長的條件、申請手續等等，有興趣成為寄養家長的家長可直接向社署中央寄養服務課，或向相關機構提出申請。

寄養服務：為因特殊家庭情況而缺乏父母照顧的兒童，提供家庭式住宿照顧服務，讓他們繼續享受家庭生活，直至他們能與家人團聚、入住領養家庭或可獨立生活。 寄養服務（緊急照顧）：為因遇到突發或緊急事故而缺乏父母照顧的兒童，提供即時及短期的家庭式住宿照顧服務，期限最長為6個星期。

服務對象：接受寄養服務及寄養服務（緊急照顧）的兒童的年齡由初生至18歲以下。

（示意圖/圖片來源：PhotoAC）

理想的寄養家長應具備以下的條件：

喜愛兒童，有照顧兒童的經驗及能力

能為兒童安排妥善的照顧計劃

有管教及培育兒童的合適態度和技巧

具小學或以上教育程度

身體健康及情緒穩定

家庭生活愉快安定

經濟情況穩定，例如有足夠收入、儲蓄或可動用資產

家居環境安全整潔，包括窗戶設有窗花或安裝穩固的窗戶限距裝置（窗戶（包括氣窗）必須安裝安全窗花。窗花和窗框之間的縫隙闊度不可超過 4 吋。若大廈公契不容許裝置安全窗花，窗戶必須安裝穩固的窗戶限距裝置，使窗戶開啟的闊度不超過 4 吋）、廚房符合安全要求（廚房門須時常關上或放置安全欄柵在廚房門前，防止兒童進入）、露台（如有設置安全裝置（往露台的出入口門閘必須鎖上；該門閘亦可加設一個可上鎖的限距裝置或其他安全的裝置，令門閘開啟的闊度不超過 4 吋）等。

有足夠居住空間，包括可為寄養兒童提供獨立睡床及活動空間

寄養家長及家庭成員同意參與寄養服務

願意接受社工的調查及督導

（示意圖/圖片來源：PhotoAC）

申請成為寄養家長的5個程序

申腈人須聮絡社會福利署中央寄養服務課，接受初步評估，並出席寄養服務簡介會。 申請人須授權查核刑事紀錄。 申請人須通過健康檢查和詳細而全面的家庭評估，以評定是否適合成為寄養家長。評估範圍包括：申請人的個性、興趣、人生閱歷丶婚姻、工作、經濟狀況、家居環境、教養兒童的態度和能力、照顧的安排能否配合寄養兒童的發展需要、家庭成員參與寄養服務的態度、以及兩位或以上的諮證人的意見等。在評估過程中，申請人須提供相關的證明文件。 申請人須出席寄養服務前訓練工作坊。 通過家庭評估後，申譜人須以兒童的最佳利益為依歸，與社工充份合作配對寄養兒童。

社會福利署中央寄養服務課

地址 香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2202室

電話：2573 2282 / [email protected]

辦公時間：星期一至星期五 08:45 - 13:00、14:00 - 18:00；星期六、日及公眾假期休息

資料來源：IG@ngk、社會福利署

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