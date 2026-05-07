升學部署！父母首選九龍中心點壹沐 Highwood 第 2 期開推 34名校網+九龍城中學雙鑽校網

對於家長而言，選擇居住地點除了考慮環境配套，校網往往是選址的「重中之重」。被稱為全港四大名校校網之一的「34校網」，就是父母們「必爭」之地，區內多間傳統著名小學固然夢寐以求，匯聚多間頂尖Band 1英文中學的九龍城校網亦是鑽石級之選。在九龍核心地帶如何找到一處既能兼顧都市生活節奏，又能提供優質教育配套與休閒空間的理想居所？近期備受矚目的新盤壹沐 Highwood第 2 期，就享有得天獨厚的「雙鑽校網」優勢，一次過解決家長升小升中煩惱，成為不少年輕家庭「孟母三遷」的必然之選。

位處34名校網 + 九龍城中學雙鑽校網

爸媽們為孩子未來鋪路，就要提早作出升學部署。挑選合適的學校固然重要，但懂得選擇最佳「校網」優勢更是事半功倍。於家長界被視為「全港四大名校校網」之一的34名校網位於九龍城區，涵蓋何文田、九龍塘、馬頭圍及啟德發展區，區內擁有多間頂尖小學，如保良局何壽南小學、陳瑞祺（喇沙）小學等，兩間頂級女校 — 協恩中學附屬小學、聖羅撒學校都是不少女孩的心水之選。此區亦是鑽石級中學校網所在地，於此處就讀小學，可為日後入讀頂尖Band 1英文中學鋪路。區內著名中學林立，喇沙書院、拔萃男書院、瑪利諾修院學校（中學部）、民生書院、香港培正中學及協恩中學，無論日後選擇直資、私校或官津中學，都可受惠校網優勢。

34校網內名校立林，提早部署就讀該區小學，可為日後入讀頂尖Band 1英文中學鋪路。（庫存圖片）

此區有多間著名直資、私校或官津中學，均可受惠校網優勢，打造一條龍升學路！。（庫存圖片）

要溫馨提示一下爸媽們，34校網毗鄰35校網，有些家庭於選擇居所時會忽略了住址位置與校網覆蓋的實際邊界，有可能存在的校網擲界位風險，建議要認真確定選址的真正所屬校網，免除日後校網擲界風險。新盤壹沐 Highwood第 2 期的所在區域正正坐擁的34校網，可剔除爸媽們對「學位焦慮」的問題之餘，一站式的全方位配套亦佔盡優勢，親子餐飲、玩樂消閒、補習支援各方面配套兼備，4分鐘即到港鐵站亦便利爸媽上班。

近期備受矚目、擁有得天獨厚的「雙鑽校網」優勢的新盤壹沐 Highwood第 2 期即將開推。

優質生活環境 全方位配套照顧一家所需

除了學術氛圍，孩子的身心健康同樣重要。壹沐 Highwood第 2 期周邊的社區配套極具「軟實力」，非常適合有小孩的家庭居住 。項目鄰近多個大型公園與海濱長廊，紅磡與土瓜灣一帶近年進駐了多間特色親子餐廳，同時毗鄰啟德，家長於周末帶小朋友去放電、騎單車、shopping、用餐也有很多好選擇。同時，鄰近的紅磡廣場更是著名的「尖子補習勝地」，各類興趣班與學科輔導一應俱全，家長接送子女參與課外活動與補習就更方便。

壹沐 Highwood第 2 期位處九龍中心點，交通便利，去啟德shopping玩樂、紅磡親子餐廳也非常方便。

壹沐 Highwood第 2 期鄰近港鐵站，實測4分鐘步程即達土瓜灣站月台，想於周末跟孩子北上來個小旅行，只需約 11 分鐘即可抵達柯士甸站，轉乘高鐵前往內地亦非常便捷。市建局亦展開「東維港灣區」發展研究，將紅磡內陸、海濱空間以及對開的水體「三合一」，全新規劃概念將打造維港首個「東面門廊」，日後有望活化現有碼頭設施、優化海濱走廊、推動海岸及水體發展，媲美中環及西九海濱。

樓盤鄰近港鐵站，由樓盤步行4分鐘即達月台。

頂級會所設施共享悠閒親子時光

除了升學、交通，居所環境配套亦是爸媽們的考慮因素。壹沐Highwood的親子會所設計兼顧日常與休閒，設施超過20項，讓一家人不用出遠門也能玩、也能「呼吸」！下雨可躲在室內遊樂場放電，安全又好玩；也可趁好天氣到約有8,500 平方呎的立體沉浸式生態園林空間走動，呼吸新鮮空氣，讓孩子在更舒適的環境下成長。會所還有健身室、普拉提廳、燒烤園林、多功能私人影院等，爸媽可趁孩子玩樂時乘機chill一chill！

假日想悠閒點？又可到屋苑的雙層基座商場與步行街逛逛，下樓即達總面積逾60,000平方呎的休閒熱點，還可帶同家中愛寵一起吃個下午茶，人寵共融絕對是最理想的生活環境！

約 28,500 平方呎的住客會所提供逾 20 項頂級會所設施，包括專為小朋友設計的室內遊樂場，以及約 8,500 平方呎的立體沉浸式生態園林空間。

約 28,500 平方呎的住客會所提供逾 20 項頂級會所設施，包括專為小朋友設計的室內遊樂場，以及約 8,500 平方呎的立體沉浸式生態園林空間。

壹沐Highwood第2期提供415夥單位，戶型由1房至4房，實用面積232至957平方呎，當中超過7成為兩房單位，部份單位可遠眺寶馬山及東半山美景，以及維港兩岸壯麗景色。單位層與層之間高度約 3.3 米，室內空間感更佳，同時為針對細戶型，以創意、設計用盡每一寸空間，於玄關位置設有到頂推拉式入牆儲物櫃，所有單位更附設天花儲物空間，讓家中雜物有井然有序的歸所，可騰出更多空間讓小朋友活動！單位亦配備多樣國際品牌電器，包括西門子蒸焗爐、洗衣乾衣機、洗碗碟機、PANASONIC浴室寶等，而浴室設備都是有質素大牌；同時選用日本品牌通風裝置，不需開窗即做到通風效果，有養寵物的家庭就最啱！還可抵禦蚊蟲，一舉兩得！單位還用上意大利高級品牌BARAUSSE門及門框，靜音設計與防撞膠條可降低關門聲響，加上選用了 Enkasonic 隔音地墊的板底層，小朋友玩玩具就不用擔心下層鄰居投訢喇！單位配備如此齊全，真的「帶齊行李」與傢俬即可入住！

每戶均有頂級廚房及衞浴配備，爸媽們可省卻不少裝修費。

每戶均有頂級廚房及衞浴配備，爸媽們可省卻不少裝修費。

壹沐Highwood部份單位可遠眺維港兩岸的壯麗景色。

想親身感受單位的空間感與創意收納美學，可到位於尖沙咀美麗華廣場 5 樓的示範單位參觀！

壹沐 Highwood 第2期

地址：土瓜灣道70號

預計關鍵日期：2027年7月31號

示範單位：尖沙咀美麗華廣場 5樓

詳細資料： https://bit.ly/Highwood2