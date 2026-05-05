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尖沙咀玩具"反"斗城旗艦店9大「店中店」沉浸式體驗：TOMICA車仔牆/2米「突擊自由高達」 ｜親子好去處

親子
更新時間：17:38 2026-05-05 HKT
發佈時間：17:38 2026-05-05 HKT

位於尖沙咀海運大廈的玩具"反"斗城旗艦店，自1986年落戶香港以來，是不少孩子（爸媽小時候也是呀）的最愛shopping熱點。為慶祝進軍香港40周年，玩具"反"斗城旗艦店正式升級為「世界級玩具旗艦店」。店內不止是單純購物場所，更結合了創新零售設計、沉浸式體驗與收藏文化，首創9大IP主題「店中店」，集合玩樂、互動與潮流元素，不單滿足小朋友，爸媽也可以找到喜歡的IP玩具與收藏品！

 玩具"反"斗城旗艦店9大「店中店」沉浸式體驗 

位於尖沙咀海運大廈的玩具"反"斗城城旗艦店落戶香港40年，為慶祝這個特別時刻，特地進行了大升級，首創9大「店中店」沉浸式體驗，讓玩具店不再只是買東西的地方，而是充滿驚喜的體驗。最引人注目的莫過於Pokémon Play Lab，在這個全港首個綜合體驗空間中，有逾150款寶可夢商品及卡牌遊戲對戰區，為寶可夢訓練家帶來互動旅程；一眾小車迷要留意全亞洲第五間的全港首間TOMICA BRAND STORE，大家可浸沉於由超過2,000輛 TOMICA 車仔的壯觀展示牆，還有大量周邊商品呢！

深受動漫及模型迷追捧的BANDAI也進駐旗艦店，首次展出的2米高「突擊自由高達」（Strike Freedom Gundam）和巨大化Tamagotchi Paradise擺設同樣震撼！成為旗艦店矚目焦點。同場還有變形金剛店中店，各位粉絲可跟柯柏文（Optimus Prime）立像打卡，也可入手多款旗艦店限定及稀有產品；而各位打機迷就可到任天堂主題店中店的Switch 2試玩專區，體驗最新遊戲及主機魅力。

Pokémon 寶可夢專區（圖片來源：玩具'反'斗城）
Pokémon 寶可夢專區（圖片來源：玩具'反'斗城）

玩具店又怎少得LEGO？LEGO店中店有齊適合兒童至「大朋友（Kidult）」的系列，滿足不同年齡層的拼砌樂趣；少一點的孩子就可在適合幼兒的VTech教育玩具區試玩，家長可陪同小朋友親身體驗產品，於玩樂中啟發學習潛能；全港最大森林家族店中店中，還可找到超過100款產品，讓大家如置身於溫馨可愛的森林家族世界中。

BANDAI專區（圖片來源：玩具'反'斗城）
BANDAI專區（圖片來源：玩具'反'斗城）

特色主題專區 Kpop 獵魔女團進駐

店內亦有多個特色主題專區，本地手寫小巴牌品牌巧佳首次與玩具"反"斗城聯乘，向傳統手藝致敬，讓小朋友了解地道文化；同場還有Miffy大型立牌與主題場景，也有不少新品；另外，女孩們最愛的Kpop 獵魔女團（Kpop Demon Hunters）亦會進駐，帶來一系列全新商品及多個主題打卡位；這裏更有全港首部TOYBOX 3D打印機，小朋友可親眼見證科技如何將創意變成實物呢！

 

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玩具玩具"反"斗城旗艦店
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下
時間：星期一至五 11:00 - 21:00、周末 11:00 - 21:30
 

 

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