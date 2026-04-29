永東巴士現金券半價快閃低至$28 深圳華發冰雪熱雪奇蹟專線/香港來往大灣區各口岸｜親子優惠

親子優惠︳不少爸媽於周末愛跟小朋友北上玩樂，除了港鐵、高鐵，過境巴士亦備受歡迎，一上車就可到內地指定目的地，便利又經濟。今日（29日）有永東巴士現金券優惠，低至$28即可入手$50現金券、$50就可入手$100現金券，由香港市區多個上車點至珠海人工島，還有深圳華發冰雪熱雪奇蹟專線，炎夏去滑雪就更方便！即睇優惠詳情，早早預訂搶車票，跟孩子去珠海、澳門上水樂園大玩！

親子優惠｜永東巴士現金券半價快閃低至$28

這次的永東巴士現金券優惠，只要輸入優惠碼，就可以$28入手原價$50的永東巴士現金券，另外亦可以半價優惠價，即$50則可入手原價$100的永東巴士現金券，現金券可用來購買直達長隆、澳門、花都融創及各大灣區熱點的車票，兌換有效期長達至 9 月 30 日，絕對要「先買定，後出發」！

親子優惠｜永東巴士現金券半價快閃低至$28（圖片來源：KKday）

而且香港市區往內地、澳門的上車點亦甚多，遍布九龍、新界，包括有觀塘 APM、鑽石山荷里活廣場、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城及荃灣如心廣場，輕輕鬆鬆就直到珠海人工島，可暢遊珠海各大商場，如華發商都，也可到海濱情侶路踏單車，當然也可到全球最大的長隆海洋主題公園遊玩！亦可一站到澳門玩，周末出遊就更輕鬆。

【輸入優惠碼「APRWT50」享56折】永東巴士HK$50現金兌換券

優惠：HK$28/張（原價HK$50/張）

*適用於扣減各線路車票費用；上下車站點不適用：太子、紅館、中環碼頭、東涌、迪士尼樂園、啟德體育園、香港國際機場及亞洲國際博覽站

購買連結：＞＞按此＜＜

【輸入優惠碼「APRWT100」享5折】永東巴士HK$100現金兌換券

優惠：HK$50/張（原價HK$100/張）

*適用於扣減各線路車票費用；上下車站點不適用：太子、紅館、中環碼頭、東涌、迪士尼樂園、啟德體育園、香港國際機場及亞洲國際博覽站

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月29日10:00至5月10日23:59

適用日期：即日起至2026年9月30日前有效

—上下車點資訊—

1. 香港市區經港珠澳大橋去澳門（澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店）

．觀塘APM：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM商場地下室內巴士總站

．鑽石山（荷里活廣場）：九龍鑽石山荷里活廣場（上元街跨境快線站頭）

．葵芳（新都會廣場）：新界葵芳新都會廣場地下馬灣NR332號巴士站前方

．旺角油麻地：九龍油麻地上海街380-390A號地下C舖(油麻地港鐵站A1出口)

．尖沙咀（中港城）：九龍尖沙咀廣東道33號中港城地庫巴士總站

．荃灣（如心廣場）：新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期地下巴士總站

*詳細上車地點

（圖片來源：KKday）

2. 澳門（澳門上葡京酒店/澳門威尼斯人酒店/澳門新葡京酒店）經港珠澳大橋去香港

．澳門上葡京酒店：澳門路氹填海區射擊路，澳門上葡京酒店北門地下一層跨境巴士上客區

．澳門威尼斯人酒店：澳門路氹金光大道威尼斯人酒店大堂正門，跨境巴士上客區

．澳門新葡京酒店：澳門半島新口岸南灣區交界葡京路2-4號酒店側門跨境巴士上客區

（圖片來源：KKday）

3 香港市區各站前往大灣區

．觀塘APM：九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM商場地下室內巴士總站

．鑽石山（荷里活廣場）：九龍鑽石山荷里活廣場（上元街跨境快線站頭）

．葵芳（新都會廣場）：新界葵芳新都會廣場地下馬灣NR332號巴士站前方

．旺角油麻地：九龍油麻地上海街380-390A號地下C舖(油麻地港鐵站A1出口)

．尖沙咀（中港城）：九龍尖沙咀廣東道33號中港城地庫巴士總站

．荃灣（如心廣場）：新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期地下巴士總站

．沙田希爾頓中心：新界沙田正街希爾頓中心地下

．屯門Vcity：新界屯門Vcity西鐵站公共運輸交匯處過境巴士站

延伸閱讀：深圳華發冰雪熱雪奇蹟滑雪場 親子最啱玩

全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，面積約10萬平方米，相當於11個足球場大小，配備5條國際雪聯認證的賽事級雪道，其中一條單道滑道長達463米、垂直落差達83米，最啱追求刺激度的滑雪愛好者；另外亦設有多條不同坡度的滑雪道，包括初學者區，也有兩2大地形公園及娛雪區，其中娛雪區備有14項冰雪遊樂項目，提供雪橇、冰上碰碰車等多種娛樂項目，就算是初學者或者小朋友一樣過足滑雪癮，享受不一樣的滑雪體驗。

深圳華發冰雪熱雪奇蹟滑雪場 親子最啱玩（圖片來源：KKday）

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【限時早鳥優惠加送禮品】深圳華發冰雪世界滑雪票｜送價值$120 永東來回車票 /價值$88滑雪

手套/價值$58防滑襪（三選一）

優惠：

．3小時初級道滑雪門票，星期一至五HK$340/位（原價HK$380/位）

．3 小時初級道滑雪門票，星期六至日HK$449/位（原價HK$588/位）

．4 小時初中級道滑雪門票，星期一至五HK$411/位（原價HK$457/位）

．4 小時初中級道滑雪門票，星期六至日HK$636位（原價HK$708/位）

．4 小時中高級道滑雪門票，星期一至五HK$487/位（原價HK$544/位）

．4 小時中高級道滑雪門票，星期六至日HK$751/位（原價HK$839/位）

．不限時中高級道滑雪門票，星期一至五HK$554/位（原價HK$621/位）

．不限時中高級道滑雪門票，星期六至日HK$821/位（原價HK$916/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期：2025月9月23日18:00至9月29日23:59

使用日期：2025月10月9日至10月31日

地址： 深圳市寶安區沙井南環路

入園時間：10:00-20:00（9 月29日延後1小時入園）