香港思貝禮國際學校 開啟K1至8年級「一條龍」體驗 無縫銜接英國升學路

面對傳統課程帶來的學習壓力，不少家長開始傾向為子女選擇更有彈性的國際課程。作為父母，最希望孩子能在學業上獲得穩固基礎，又能在安全熟悉的環境中探索興趣、培養品格。

（圖片來源：香港思貝禮國際學校）

香港思貝禮國際學校（Shrewsbury International School Hong Kong）一直以來為學生提供頂尖英式教育，早前宣布將開設關鍵階段3（Key Stage 3）課程，於今年8月起，招收七年級學生，並計劃由2027年8月開辦八年級，成為一所為學生提供從幼兒園至八年級的學校，並與英國 Shrewsbury School 無縫銜接，提供「一條龍」的教育體驗。

（圖片來源：香港思貝禮國際學校）

無縫銜接英國Shrewsbury School九年級課程

Key Stage 3課程最大的特色之一是完成八年級學業的學生，將保證獲得升讀英國九所頂尖公學之一 Shrewsbury School 的考慮資格，無縫銜接該校的九年級課程，確保學業的連續性與平穩過渡。

除了確保能順利升入英國著名學府 Shrewsbury School 的九年級外，校董 Carla Howarth 表示，學生亦可前往其他心儀的升學目的地。「這一舉措打通了兩地教育體系的銜接通道，為香港的學生帶來更多發展機遇，並打造全球化的教育格局。」

另外，校長Priya Kanthan亦表示，隨着Key Stage 3課程的推出，更能突顯學校對卓越教育的堅持。「我們的課程體系旨在激發學生潛能、錘煉學生能力、推動學生積極性，確保他們為未來的學術深造做好充分準備。」

香港思貝禮國際學校校長Priya Kanthan表示，隨着Key Stage 3課程的推出，更能突顯學校對卓越教育的堅持。（圖片來源：香港思貝禮國際學校）

課程設計：全球視野與領導力培養

Key Stage 3的課程經過精心設計，以培養學生的批判性思維、創造力與領導才能為核心目標。課程秉承學校一貫的全人教育理念，重視學術基礎的同時，並注入跨文化理解與全球公民素養，以下是課程6大亮點：

課程亮點：

個性化學習之旅：Key Stage 3課程提供量身定制的教育路徑，滿足每位學生的獨特興趣和優勢，由敬業的教育工作者提供支持，培養學生的個人才能。 啟發性的跨學科學習：通過「多視角學習」方法，學生探索不同學科之間的主題聯繫，從而能夠在不同情境中應用知識。 全人發展：學校注重品格和社會技能的培養，同時追求學術成就，灌輸韌性、尊重和合作等核心價值觀，培養學生成為具有人文關懷的世界公民。 注重全球公民意識培養：鼓勵學生多元共融並參與全球議題的探討，賦予他們為社會作出積極貢獻的能力。 豐富多彩的課外活動：提供廣泛的機會，讓學生探索課堂之外的興趣，培養未來所需的必要技能。 定制化評估：學校的持續評估策略提供定期反饋，跟蹤學業進展，幫助學生發現自己的優勢和有待提升的領域。

Key Stage 3的課程經過精心設計，設有6大亮點。（圖片來源：香港思貝禮國際學校）

世界級校園設施 支持多元發展

為配合Key Stage 3的教學需要，學校提供完善且具啟發性的設施，包括專業體操中心、25米游泳池與表演藝術空間等，為學生提供在學術、體育與藝術方面同步發展的條件。多元的設施不僅支援課堂教學，更拓展了課外活動的深度與廣度，讓學生在探索興趣的同時，取得多方面的成就。

香港思貝禮國際學校藉由推行Key Stage 3課程，進一步落實其教育使命：以學生為本，培養具全球視野的未來領袖。Key Stage 3課程的開設標誌著香港思貝禮在培養年輕學子潛能的道路上邁出了重要一步。

英國貴族名校，九大公學之一 Shrewsbury School（圖片來源：香港思貝禮國際學校）

有興趣了解更多的家長，歡迎出席學校的開放日，感受校園氣氛之外，更能與校長及教職員傾談，了解更多學校的理念。

香港思貝禮國際學校｜開放日

Shrewsbury International School Hong Kong｜Open Morning

日期：2026年4月25日

時間：10:00-13:00

報名：https://shorturl.at/jgopV



