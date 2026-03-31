朗廷酒店自助餐買一送一 4小時任食新鮮活蠔/波士頓龍蝦低至$369+ $263+自助午餐歎長腳蟹｜親子優惠

一家大細外出用餐，小孩吃得慢，爸媽又想慢慢歎一歎，最好選用餐時長的自助餐。愛吃海鮮就要試朗廷酒店自助餐，近日更有買一送一優惠，自助晚餐低至$369+即可任食新鮮活蠔、波士頓龍蝦、雪場蟹腳及香煎鴨肝；而海鮮自助午餐則低至$263+即可任食長腳蟹、麵包蟹。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠｜朗廷酒店自助餐買一送一4小時任食新鮮活蠔

朗廷酒店自助餐3月自助晚餐主題「珍饈百味」精選菜式，可盡享波士頓活龍蝦、金湯海參鮑魚、香煎鴨肝配芒果沙沙、鴻運乳豬及燒阿根廷牛肉眼等美饌。最後可歎各式精緻甜品，包括紅桑子朱古力蛋糕、柚子朱古力蛋糕及巴斯克芝士蛋糕。而4月份的全新晚市自助餐主題「海續珍味」， 就可大歎可持續海鮮，鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、青口、瀨尿蝦等，更有焗酥皮帶子、烤蝸牛酥皮卷等，愛吃甜品的媽媽，記住要試試千層蛋撻、櫻花芝士蛋糕及道明寺櫻餅。

（圖片來源：langhamhk.buys.hk）

至於自助午餐就有長腳蟹、麵包蟹、熟蝦、翡翠螺、文蛤、青口、鮑魚，食肉獸的爸爸可試烤阿根廷沙朗牛排、紅酒雜菜燴牛肋肉、醬燒美國豬肋骨、白酒忌廉汁藍青口、黑啤酒燴雞腿、泰式燒豬頸肉等，低至$263+就可以歎到，大滿足。

（圖片來源：KKday）

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【快閃限量搶–買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠：

．星期一至四，HK$946/2位，平均HK$473/位 （原價 HK$1,690/2位）

．星期五至日及公眾假期及前夕，HK$1,030/2位，平均HK$515/位（原價 HK$1,822/2位）

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【快閃限量搶–65折】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠：

．星期一至四 成人HK$591/位，小童（4 – 11歲）HK$374/位，長者（65歲或以上）HK$374/位（原價 成人HK$867/位，小童及長者 HK$548/位）

．星期六日及公眾假期成人HK$644/位，小童（4 –11歲）HK$404/位，長者（65歲或以上）HK$404/位（原價成人 HK$944/位，小童及長者 HK$592/位）

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【快閃限量搶–買一送一】自助午餐

用餐時間：星期一至五：12:30 – 14:30，星期六日及公眾假期 ：11:30 – 15:00

優惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原價 HK$964/2位）

．星期六日及公眾假期 HK$706/2位，平均HK$353/位（原價 HK$1,294/2位）

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【快閃限量搶–低至65折】自助午餐

優惠：

．星期一至五 成人HK$329/位，小童（4 – 11歲）HK$231/位，長者（65歲或以上）HK$231/位（原價成人 HK$482/位，小童及長者 HK$339/位）

．星期六日及公眾假期 （11:30 – 15:00）成人HK$441/位、小童（4 -11歲）HK$306/位，長者（65歲或以上）HK$306/位（原價成人 HK$647/位，小童及長者 HK$449/位）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年3月30日12:00至4月5日23:59

用餐日期：2026年3月31日至2026年4月30日

地址：九龍尖沙咀北京道8號The Food Gallery

免費泊車：客人凡惠顧並淨消費滿HK$400，可享一小時免費泊車；淨消費滿HK$800或以上，可享最多兩小時免費代客泊車服務。受酒店相關條款及細則約束。

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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