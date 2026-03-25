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廉政公署小啡豆兒童劇場5月再度公演 推全新豆豆系列盲盒公仔 玩遊戲送門票｜親子有禮

親子
更新時間：15:42 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:42 2026-03-25 HKT

廉政公署於去年推出的「小啡豆兒童劇場」互動戲偶話劇備受大、小朋友歡迎，去年公演時不止反應熱烈，全數「爆場」更超額報名10倍！廉署決定於今年5月初再度於廉署總部舉辦公開場演出劇目《誠實大作戰》，演出後更可與演員及戲偶互動，還可參加現場小遊戲，更有機會得到全新設計的「誠信『童』行」豆豆系列盲盒公仔！今期《親子王》將送40張門票，即睇遊戲玩法與「小啡豆兒童劇場」活動詳情。

親子好去處｜廉政公署小啡豆兒童劇場5月公演 「誠實」小啡豆變盲盒公仔

廉政公署「小啡豆兒童劇場」至今已舉辦近60場，接觸逾230間幼稚園超過9,000名師生和家長，令「小啡豆」角色逐漸深入孩子的心。今次載譽歸來的「小啡豆兒童劇場」將會於廉政公署總部舉辦公開場演出劇目《誠實大作戰》，故事以「誠實」為主題，情節圍繞家庭生活事件，夠貼地親切，觀眾可與演員及戲偶互動，之後更可參加現場小遊戲，透過互動學習體會誠實的重要性。

（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）

活動當日，廉署還會送出全新設計的「誠信『童』行」豆豆系列盲盒公仔予參加者，由廉署人氣卡通人物小啡豆帶住五位豆豆朋友，集結成「Integrity Buddies」，令象徵誠信、守法、負責任等正面價值觀的小啡豆等角色從話劇中走出來，跳入小朋友手中，可以在日常生活中持續啓發他們，陪伴他們學習和成長。

（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）

廉署為配合兒童劇場推出首創全新兒歌《一起「誠」諾》，成為「小啡豆兒童劇場」的主題曲。更以AI技術製作MV。內容除了交代兒童劇場的各個小情景，亦介紹廉潔、誠信等元素，配以簡單易明的歌詞，有助加深小朋友對廉署工作和倡廉信息的印象。

（圖片來源：廉政公署）
（圖片來源：廉政公署）

廉政公署小啡豆兒童劇場《誠實大作戰》
日期：2026年5月3日（星期日）
場次：10:00 - 11:15、14:00 - 15:15、16:30 - 17:45
地址：北角渣華道303號廉政公署大樓
對象： 4 - 8歲小朋友（幼稚園K2 - 3及初小學生，必須由家長或監護人陪同。）
語言：廣東話演出
門票索取日期：即日起至4月1日12:00
索取門票：＞＞按此＜＜ 

* 每單位可申請最多4張門票，截止後將以抽籤形式免費派發予參加者。

送40張廉政公署小啡豆兒童劇場《誠實大作戰》門票

《親子王》現送出40張廉政公署小啡豆兒童劇場《誠實大作戰》門票，名額20個（每人可獲2張門票）。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你希望小朋友透過『小啡豆兒童劇場』可以學習到哪些道理？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！

活動日期：即日起至3月31日（23:59）
獎品：廉政公署小啡豆兒童劇場《誠實大作戰》門票2張
名額：20個
遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）： https://forms.gle/YzvRu8ppqiC13o8M6

* 得獎者將有專人通知領取禮品方法；
* 須受條款及細則約束；
* 《親子王》保留一切最終決議權。

 

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