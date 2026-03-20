油蔴地天主教小學（海泓道） 藝術教育日暨精神健康日 紓解壓力

生活滿布張力，小學生也有壓力，油蔴地天主教小學（海泓道）舉行了結合視藝與音樂元素的試後活動「藝術教育日暨精神健康日」。

（攝：劉佩樺）

（攝：劉佩樺）

博物館失竊案



整個活動由陳淑儀校長化身「油天海泓博物館」的陳館長開始，她向同學宣布博物館發生了嚴重的失竊案，有10幅名畫失了縱，需要全校同學化身小偵探，一起合力破案、尋回名畫。每位同學都有一張「名畫尋寶圖」，只要成功挑戰一個攤位遊戲，就可以收集到一個名畫印章，集齊10個印章就是幫陳館長尋回10幅名畫了！所有攤位遊戲都具備音樂及視藝元素，例如辨認樂器、打拍子、分辨畫家不同時期作品等。

藝術日的主題是「與藝術大師有約」，分級同學齊集在禮堂認識畫家康丁斯基的創作特色：圓圈，然後集體創作大型圓圈畫，透過實踐來認識這位表現主義畫家。此外，每班亦會進行小手工來鞏固不同知識，如馬賽克花瓶是實踐梵高的近似色運用、煙花匯演是視藝與科學的跨學科（光合影）等。為了配合精神健康的主題，同學在老師指導下，可以邊吃爆谷邊用AI學習創作音樂，同學們都非常享受，紛紛說好玩。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長（攝：劉佩樺）

培養藝術 有助身心靈健康



整個活動繞有趣味又兼備資訊，問陳淑儀校長構思來源，全因培養同學對藝術的興趣，可以有助身心靈的健康。「3月是學校的考試周，試後我們會有不同活動讓學生參與，而藝術日過往較少舉辦，但因為精神健康重要的一環，所以今年選了這個主題。」

面對五花八門的攤位遊戲，同學都表現雀躍，陳校長指出一些很重要的價值觀訊息其實都埋藏其中。「我們的故事背景是找回十幅名畫，這是一個小動機。透過玩攤位遊戲，同學可以欣賞不同的名畫，認識不同的圖案、油顏色，希望從中學會一些藝術技巧和創作技巧，同時又可以表達情緒。」遊戲中教導同學用不同的顏色表達自己的情緒，又或透過欣賞別人的畫作，能學懂欣賞別人。「藝術日既有學習的意味，亦希望與精神健康融合，而且我們想再進一步與學科結合，讓同學從學科學習中，同時培養一些價值觀和正面情緒。」

面對考試與測驗帶來的壓力，陳校長認為家長和學生要先學習放鬆。「很認同教育局提倡的4R精神健康策略，當中抗逆力（Resilience）尤其重要。「有壓力是正常的，這是代表自我有要求、有目標。適度的壓力能推動進步，若對甚麼都無所謂，反而不健康。學生將來面對升中、DSE，甚至踏出社會都是無法逃避壓力，因此重點是學會面對。」陳校長揚言考試結果不是最重要，關鍵是反思學習過程：平日有否盡責完成功課？還是臨急抱佛腳？只要過程中盡了力，分數高低就不應是壓力的來源了。

文、攝：劉佩樺

（攝：劉佩樺）

（攝：劉佩樺）