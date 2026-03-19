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室內遊樂場$20放電90分鐘 Rainbow Egg Playhouse加$3全日玩3層攀爬架 3店、復活節合用｜親子好去處2026

親子
更新時間：08:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：08:30 2026-03-19 HKT

天氣時晴時雨，回南天濕濕漉漉，帶小朋友放電都是躲在室內最好，既好玩安全又乾乾淨淨。今日（19日）有3間分店的室內遊樂場就推出優惠，低至$20即可玩足90分鐘，加$3更可全日暢玩不限玩，復活節一樣有優惠，而且黃竹坑、北角、新蒲崗都有分店，放長假就可用擔心去哪兒放電，可以安心chill住陪小朋友玩。即睇室內遊樂場優惠詳情與親子好去處快搶連結。

親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩

室內遊樂場Rainbow Egg Playhouse設有3間分店，分別位於北角、黃竹坑及新蒲崗。彩虹蛋兒童遊樂場黃竹坑分店於去年底剛開幕，這間香葉道新店佔地7600呎，環境舒適，設有超過20多款遊戲設施，包括電子遊戲賽車機、氣墊球機、模擬消防救火遊戲、旋轉摩天輪機、角色扮演場景、大型波波池、超滑木滑梯旋轉滑梯、空中透明棧道、鞦韆、爬爬梯、大型跳彈床等，最重要是設施極新，還會不斷新增呢！

親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）
親子好去處2026︳人均$20放電90分鐘 低至$38室內遊樂場全日不限時任玩（圖片來源：KKday）

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位於新蒲崗的分店佔地3,400呎，設施多多，包括有3層高的攀爬架，還有小朋友一見即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋轉滑梯，亦有適合幼兒的攀爬地區、UFO灑波機、兒童車仔、廚房玩具設施、兒童服飾衣架（公主裙及職業服飾）等，同時備有螢幕投射遊戲、大型跳彈床、電子消防員射水機器、電子氣墊球機器、電子保齡球機器、電子格仔掟波機器，保證小朋友電力全數釋放！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

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而位於北角的分店全層2,300呎，場地設施豐富，如有4米高3層的攀爬架、空中透明棧道、牆身吸波波裝置、氣管射波波槍、大型波波池、滑梯、3層升爬網等，也有電子遊戲及多種玩具，讓小朋友可盡情玩樂。

（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）
（圖片來源：ig@rainbowegg_playhousehk_np）

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【KKday 復活·感謝祭限定｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜2位小童及4位成人｜新蒲崗、北角店 
優惠：
．星期一至五 HK$120/4大2小，平均 HK$20/位（原價 HK$300/組）  
．星期六日及公眾假期 HK$150/4大2小，平均 HK$25/位（原價 HK$360/組）
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【KKday 復活·感謝祭限定｜買一送一】90分鐘入場任玩門票｜2位小童及4位成人｜黃竹坑分店 
優惠：
．星期一至五 HK$150/4大2小，平均 HK$25/位（原價 HK$300/組）  
．星期六日及公眾假期 HK$180/4大2小，平均 HK$30/位（原價 HK$360/組）
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【3月復活·感謝祭限定｜超值價+HK$3升級全日任玩】90分鐘入場任玩門票 
*包括1位小童及2位成人｜適用於新蒲崗分店、北角分店 
優惠：
．星期一至五 HK$120/2大1小，平均 HK$41/位（原價 HK$168/組）  
．星期六日及公眾假期 HK$143/4大2小，平均 HK$48/位（原價 HK$198/組） 
*方案包括：2成人1小童同時間一次進場券 
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【3月復活·感謝祭限定｜超值價+HK$3升級全日任玩】90分鐘入場任玩門票 
包括1位小童及2位成人｜適用於黃竹坑分店 
優惠：
．星期一至五 HK$143/2大1小，平均 HK$47/位（原價 HK$218/組）  
．星期六日及公眾假期 HK$163/2大1小，平均 HK$54/位（原價 HK$248/組） 
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優惠詳情：
優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年3月19日10:00至3月25日23:59  
體驗日期：2026年3月19日至2026年4月30日 
體驗時間：10:00 – 21:00 
．黃竹坑店地址：港島黃竹坑香葉道22號,S22 8樓全層 
．北角店地址：北角英皇道383號17樓全層 
．新蒲崗店地址：新蒲崗彩虹道212號 The Burrow 17樓 02-06室

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