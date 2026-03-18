保良局蔡繼有學校24周年校慶開放日 免費入場參觀校園 了解一條龍課程/中學部IGCSE+IBDP課程｜學校開放日

學校開放日｜保良局蔡繼有學校被譽為「星二代搖籃」，向來是家長心目中的神校之一，每年的開放日及入學簡介會均「一票難求」！今年適逢創校24周年，學校將於本周六（21日）舉行一年一度開放日，免費入場，毋須事前登記。

學校開放日｜保良局蔡繼有學校24周年校慶開放日

作為全港首所非牟利一條龍私立學校，蔡繼有以英語為主要教學語言，提供一至十二年級的雙語教育課程。首五年為小學課程，六年級起銜接三年初中校本課程，高中則開設兩年IGCSE及兩年IBDP課程。學校近年IB成績斐然，2025年全球百IB中亦榜上有名，為全港排名第10、全球排名29。加上重視啟發思維、建立自信，致力讓每個孩子都樂於學習、獨立思考，難怪備受家長追捧，更有一班星級及星二代校友，如唱作歌手湯令山、郭可盈與林文龍的女兒林天若、胡諾言的三名子女、胡杏兒的兒子等等。

（圖片來源：《親子王》）

開放日當日活動豐富，家長可親身走入校園，感受這所熱門名校的學習氛圍，了解其獨特的一條龍課程架構與教學理念，絕對是難得的機會。有意為子女報讀的家長萬勿錯過！

郭可盈與林文龍的女兒林天若於該校就讀。（圖片來源：IG@khy_official）

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保良局蔡繼有學校24周年校慶開放日

日期：3月21日（星期六）

時間：09:30 - 17:30

地址：九龍琵琶山郝德傑道6號

詳情：https://bit.ly/4uibxgE

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