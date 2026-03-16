Kpop獵魔女團 奪 奧斯卡2026 最佳動畫掀全球熱潮 動畫對小朋友的5個正面影響｜親子熱話

正向教育｜2026年奧斯卡金像獎頒獎禮剛剛圓滿結束，各個獎項已塵埃落定，Netflix原創動畫電影 Kpop獵魔女團（KPop Demon Hunters）奪得奧斯卡2026「最佳動畫長片」及「最佳原創歌曲」兩大獎項，成為全球焦點！這部動畫於2025年6月在Netflix上架後，便以超過5億觀看次數，破紀錄成為平台史上最受歡迎的電影，更有指已人氣比當年魔雪奇緣更強。片中3位K-pop女團成員HUNTR/X（Rumi、Mira、Zoey）無論動畫或真人主唱都成為小朋友的偶像，主題曲〈Golden〉更席捲全球排行榜，引發無數親子唱跳熱潮。Kpop獵魔女團融合K-pop與奇幻動作動畫，不止受小朋友歡迎，更俘虜大人的心。而原來這套動畫不單「好看」，更有豐富的正面價值，是正向教育的好題材。

Netflix原創動畫電影 Kpop獵魔女團（KPop Demon Hunters）於奧斯卡2026奪得「最佳動畫長片」及「最佳原創歌曲」兩大獎項（圖片來源：ViuTV電視截圖）

親子熱話｜Kpop獵魔女團對小朋友的5個正面影響

Netflix原創動畫電影 Kpop獵魔女團（KPop Demon Hunters）以3位K-pop女團成員HUNTR/X（Rumi、Mira、Zoey）為主角，她們白天是閃亮偶像，晚上化身獵魔女團，用歌聲維持「魂門」結界、保護粉絲免受惡魔侵害，更要對抗偽裝成男團的惡魔對手Saja Boys。一首主題曲〈Golden〉更被多國偶像爭相cover，相信不少爸媽也跟孩子一起唱跳此歌！這部奧斯卡得獎作品能成為經典，不止歌曲出色、情節吸引，原來電影對小朋友也有不少正面影響，可幫助家長在親子一同觀賞，引導孩子從中學習成長。

Kpop獵魔女團（KPop Demon Hunters）主題曲Golden奪得「最佳原創歌曲」，Ejae代表團隊上台領取奧斯卡2026獎項。（圖片來源：ViuTV電視截圖）

Kpop獵魔女團對小朋友正面影響1：培養自我接納與自信心

Kpop獵魔女團核心角色Rumi是半人半魔的混血兒，她一直隱藏身上逐漸擴散的「魔紋」，害怕被隊友與粉絲討厭。其後她勇敢唱出內心掙扎，並發現「接受自己」才是最強大的力量。

小朋友常因學業、外貌或性格而產生自卑，也為此而改變自己迎合他人。孩子可從Rumi中得到啟發，原來我們可以不用為了討好別人而隱藏自己！家長可趁機與孩子討論：「你最喜歡自己的哪個部分？」幫助他們去欣賞自己的優點，接納自己的不足，從而建立自信與自尊。自我接納能減低焦慮，提升心理韌性，幫助孩子更勇於面對校園的挑戰。

（圖片來源：Netflix）

Kpop獵魔女團對小朋友正面影響2：激勵女孩力量與領導才能

Kpop獵魔女團3位女主角各有特色：Rumi是領唱兼領袖、Mira是主舞叛逆少女、Zoey是個可愛饒舌小女孩。她們在舞台上光芒四射，更會於獵魔戰鬥中擅用專長韓國傳統武器（saingeom劍、gokdo長棍、shinkal飛刀），展現智慧與勇氣。電影迎合近年動畫熱潮，強調「女孩也能當英雄」。

（圖片來源：Netflix）

不少女孩在成長過程中，仍會接觸到「男生適合冒險、女生適合文靜」的刻板印象。Kpop獵魔女團透過強大女團形象，傳遞性別平等訊息，讓女孩了解到自己「可以像HUNTR/X一樣厲害！」，家長可鼓勵女兒參與舞蹈班或領袖活動，將電影熱情轉化為實際行動，多接觸正面女性角色，能提升女孩的自信與STEM興趣。

Kpop獵魔女團對小朋友正面影響3：啟發對音樂與表演的潛能

〈Golden〉、〈Soda Pop〉、〈Takedown〉等原創歌曲，不僅登上Billboard排行榜，〈Golden〉更奪得奧斯卡最佳原創歌曲。根據Netflix數據，電影上架後兒童觀眾重複觀看率極高，很多孩子能一字不漏唱完整首歌。香港小朋友本來就熱愛K-pop，這部電影將韓流與西方動畫完美融合，讓音樂不再是「聽聽就算」，而是「參與其中」的快樂。

（圖片來源：Netflix）

音樂能刺激大腦發展，提升記憶力、語言能力與情緒管理，小朋友在跟著唱跳時，還可同步提升節奏感。一家人一起邊欣賞邊跳唱，齊齊開「HUNTR/X演唱會」，不只增進感情，還能培養藝術細胞呢！

Kpop獵魔女團對小朋友正面影響4：加強團隊合作與提高友情價值

HUNTR/X 3人組表面是偶像，實際上更要互相扶持去擊敗惡魔。當Rumi隱瞞身份導致誤會時，隊友曾一度失望，但最後仍選擇信任與團結，一起抗敵。這段「吵架後和好」的過程，讓小朋友學會「友情不是永遠完美，但要學懂互相包容」。

（圖片來源：Netflix）

在香港，不少孩子因升學壓力而忽略友情，「一起唱歌就能擊敗大魔王」雖是電影橋段，但能為孩子帶來「團結力量大」的深刻印象。家長可於觀賞後問問孩子：「如果你是Rumi，會怎樣跟隊友溝通呀？」引導她們學習傾聽別人心聲、有勇氣向他人道歉，以及願意與朋友合作，讓孩子自然內化「團隊比個人更重要」的價值。這種正面影響能延伸至學校生活，能改善小組功課表現，減少霸凌事件。

Kpop獵魔女團對小朋友正面影響5：認識多元文化

Kpop獵魔女團融入韓國傳統文化（dokkaebi惡魔、魂門結界）、K-pop文化與西方動畫風格，主角們來自不同背景（韓美混血、富裕家庭、韓裔美國人），卻能和諧共處。故事最後更推翻「人類 vs 惡魔」的二元對立，強調「混合才是新力量」。

（圖片來源：Netflix）

家長可藉此教孩子「面向世界」，打破種族偏見，明白「不同文化的人可以成為朋友，甚至家人」，尤其在多元學校環境中，能減少排斥其他人，有助培養全球視野與同理心。

（圖片來源：Netflix）

《Kpop獵魔女團》奪得奧斯卡成功征服全球小朋友的心。對爸媽而言，電影不只是娛樂，也可是成長教材。建議家長與孩子一起觀賞，一邊以電影成為親子對話的橋樑。

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