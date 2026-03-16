W酒店自助餐優惠3折低至$162任食麵包蟹、刺身 自助晚餐歎龍蝦送雞尾酒買一送一再減$50｜親子優惠

喜歡吃上海菜的爸媽要快快入手今日（16日）W酒店自助餐3折優惠，低至$162即可大歎酒店與上海外灘W酒店聯乘主題「滬」味自助餐，可大歎石庫門南乳汁燒肉、鹹蛋黃焗膏蟹、古法香酥鴨……讓你足不出戶就能品味正宗上海滋味。自助晚餐亦有買一送一更可任食新鮮龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹，配上壽司刺身及無限暢飲香檳、紅白酒與無酒精特調，3.5小時盡情享用。現在更有再減$50優惠，即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠｜W酒店自助餐優惠3折低至$162 自助晚餐歎龍蝦

香港W酒店KITCHEN與上海外灘W酒店聯乘全新「滬」味自助餐，以當代手法詮釋經典本幫菜，將外灘風味帶到香港。必試可鑊氣十足的「香檸油爆蝦」與滋味濃郁的「石庫門南乳汁燒肉」（僅限晚餐供應）；多款精緻冷盤亦是滋味之選，如「陳皮四喜烤麩」、「腌菜毛豆櫻花蝦」，以及慢火熬煮與溫和滋補的燉湯「羊肚菌鮮肉湯丸燉雞湯」或「紹興陳年花雕雞湯」，還有亮點主菜「鹹蛋黃焗膏蟹」與「古法香酥鴨」。

（圖片來源：KKday）

喜歡「上海小籠包」、「鮮肉鍋貼」就要到即點即製上海點心專區，也可試試經典點心「火腿梅乾菜酥餅」，最後以傳統甜點收尾，如「桂花酒釀小圓子」與「桂花拉糕」，圓滿這個上海美食之旅。自助午餐將有麵包蟹、冰鎮海鮮、刺身；而3.5小時自助晚餐則可任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹、壽司及刺身，配無限暢飲香檳、紅白酒及無酒精特調。使用Payme付費可享HK$1000減HK$75折扣，開放預訂至4月30日。

（圖片來源：KKday）

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【KKday 3 月感謝祭｜輸入優惠碼「KKDW3」即享原價3折優惠】平日自助午餐｜無限供應冰鎮海鮮及暢飲指定飲品 | 無限暢飲精選飲品【復活節假期開放預訂】

自助午餐用餐時間：12:00 - 14:30

KKday 優惠：星期一至五HK$592/位

，輸入優惠碼「KKDW3」即享原價3折優惠，即HK$162/位+ HK$54 原價10%服務費，只需HK$ 216（原價HK$592/位）

*星期六、日及公眾假期供應 - 雪蟹腳

*星期一至五連指定果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒無限暢飲

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【KKday 3 月感謝祭｜買一送一｜輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50】自助午餐｜無限供應麵包蟹、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品【復活節假期開放預訂】

自助午餐用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：

．星期一至五HK$646/2位 ，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50，即HK$596/2 位，平均HK$298/位（原價HK$592/位）

．星期六至日及公眾假期HK$802/2位 ，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50 ，即HK$752/2 位，平均HK$376/位（原價 HK$735/位）

*星期六、日及公眾假期供應 - 雪蟹腳

*星期一至五連指定果汁無限暢飲；星期六至日連指定汽泡酒無限暢飲

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（圖片來源：KKday）

【KKday 3 月感謝祭｜買一送一｜輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50】自助晚餐｜無限供應龍蝦、雪蟹腳、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品 【復活節假期開放預訂】

自助晚餐用餐時間：*星期一至四、公眾假期及前夕：18:00 - 22:00；星期五至日：首輪18:00-20:00，次輪20:30-22:30

*星期一至四、公眾假期及前夕：18:00 - 22:00；星期五至日：首輪18:00-20:00，次輪20:30-22:30

龍蝦、雪蟹腳、冰鎮海鮮、各款壽司、刺身及暢飲指定飲品 [復活節假期開放預訂]

優惠：

．星期一至四HK$1,018/2位，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50，即HK$968/2 位，平均HK$484/位（原價HK$933/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,090/2位，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50，即HK$1,040/2 位，平均HK$520/位（原價 HK$999/位）

*星期五至日以及公眾假期及其前夕供應 - 鮮甜生蠔

*星期一至四連指定果汁無限暢飲；星期五至日、公眾假期及前夕連指定汽泡酒無限暢飲

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優惠：

．星期一至四HK$1196/2位，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50，即HK$1,146/2 位，平均HK$598/位（原價HK$1096/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$1268/2位，輸入優惠碼「KKDW50」即享額外減HK$50，即HK$1,218/2 位，平均HK$609/位（原價 HK$1162/位）

*星期五至日以及公眾假期及其前夕供應 - 鮮甜生蠔

*星期一至四連指定果汁無限暢飲；星期五至日、公眾假期及前夕連指定汽泡酒無限暢飲

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優惠詳情：

優惠期（預訂期） ：2026年3月16日12:00至3月22日23:59

用餐日期：2026年3月17日至2026年4月30日

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號 香港W酒店KITCHEN

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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