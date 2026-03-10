DSE 2026｜富豪酒店3間酒店餐廳免費開放予DSE考生 「富豪免費自修室」供應無限咖啡/曲奇/湯水/Wi-Fi/充電

DSE 2026｜今日（10日）為DSE開考英文口試的日子，而各科筆試將於4月8日正式開始，相信各DSE考生已準備就緒，奮力溫習備戰。為了讓大家可以專心溫習，補充能量，富豪酒店集團宣布免費開放旗下3間酒店餐廳，DSE考生們可以於「富豪自修室」溫習之餘，更提供免費無限咖啡、養生茶，亦有食物、充電、Wi-Fi等供應，令考生們可以無憂備試。即睇免費自修室詳情、地點及開放時間。

DSE 2026｜「富豪自修室」免費開放予DSE考生

富豪酒店集團宣布由即日起至2026年5月5日，將會免費開放旗下3間酒店餐廳予DSE考生作「富豪自修室」。3間免費自修室分別位於銅鑼灣富豪香港酒店 、尖沙咀富豪九龍酒店 及沙田麗豪酒店，交通便利就腳。

DSE 2026｜「富豪自修室」免費開放予DSE考生（圖片來源：富豪酒店集團官網）

酒店將會各提供一間餐廳，DSE考生可於舒適環境溫習之餘，同時會提供免費自助飲品，包括咖啡及Regal Living養生茶，助大家隨時提神醒腦；亦有Regal Living減脂曲奇作午後補給茶點，幫大家補充能量；還有節氣湯水、糖水幫學生們調理身心，也會提供免費高速Wi-Fi及充足充電位， 完善配套設施讓大家輕鬆溫習。

富豪香港酒店（圖片來源：富豪酒店集團官網）

點擊圖片瀏覽免費自修室詳情：

富豪酒店集團免費自修室

開放日期：即日起至2026年5月5日

開放時間：12:00 - 18:00

查詢：FB@regalhongkonghotel

開放地點：

富豪香港酒店 – 御花園咖啡室

地址：香港銅鑼灣怡和街88號1樓

電話：2837 1772

座位：200個

富豪九龍酒店 – 雅廊咖啡室

地址：香港尖沙咀麼地道71號地庫1樓

電話：2313 8718

座位：186個

麗豪酒店 – 仙

地址：香港沙田大涌橋路34-36號地下

電話：2132 1231

座位：88個

相關文章｜DSE 2026︱文憑試全方位資訊 名師技巧/狀元心得/免費自修室/減壓貼士一覽 (持續更新)