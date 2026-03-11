南屯門官立中學「邁向40周年開放日」地區英中校園遊蹤/攤位遊戲/參觀校園｜學校開放日

英中學額向來競爭激烈，南屯門官立中學一直秉承「勤懇謙讓」校訓，除了提供優質英語教學環境，更着重學生五育均衡發展。學校即將迎來40周年校慶，為了隆重其事，校方特意舉辦「邁向40周年開放日」暨管弦樂團成立典禮。

南屯門官立中學 地區英文官中開放日

位於屯門區的南屯門官立中學以英文為主要教學語言，致力為學生提供良好的學習環境，並給予有需要的支援，以達致道德、學問、體格、社交、藝術各方面的發展，藉此讓學生發揮他們各自稟賦的潛能，成為一個有信心、責任感及為人着想的公民。

南屯門官立中學（資料圖片）

為迎來40周年校慶，南屯門官立中學將舉辦「邁向40周年開放日」暨管弦樂團成立典禮，屆時將有多項表演及攤位遊戲，包括校園遊蹤、學校活動展覽、攤位遊戲、動感南官及學生表演等。歡迎家長帶同子女一起參加，感受精彩的校園生活。想深入了解這所別具意義的英文中學，記得預先網上報名！

點擊圖片瀏覽南屯門官立中學以往開放日活動花絮：

南屯門官立中學「邁向40周年開放日」

日期：3月13 - 14日（星期五及六）

時間： 14:00 - 16:30 （3月13日）；10:00 - 12:30、14:00 - 16:30 （3月14日）

地址：屯門湖山路218號

查詢：2404 5506 / [email protected]

網址：www.stmgss.edu.hk

