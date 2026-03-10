100%多啦A夢櫻花節春日體驗店登陸香港 全球首發櫻花節、東京展覽紀念品全曝光 附價錢/詳情｜親子好去處

親子好去處｜3、4月是日本櫻花盛夜的季節，早前有網民發現日本東京推出多啦A夢「櫻花節」紀念品，引起粉絲們的關注！好消息是香港粉絲不需遠赴日本亦一樣有機會入手一系列多啦A夢「櫻花節」紀念品，因為全新活動「100%多啦A夢櫻花節」將於4月舉行！

佔地3層的100%多啦A夢櫻花節春日體驗店更有限定商店、互動遊戲區、多啦A夢手作區、扭蛋專區、主題販賣機及限定主題自拍亭等多個體驗區域，即刻帶大家睇全球首發櫻花節、東京展覽紀念品，更有價錢與門票發售日期等資料，大家記住bookmark！

100%多啦A夢櫻花節春日體驗店 4月進駐銅鑼灣

前年舉辦的《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展引起全城熱話，這次香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）將會於3月27日起，以東京‧有明全新展覽地標TOKYO DREAM PARK的開幕首個活動，亦會於4月3至19日，於香港推出全新活動「100%多啦A夢櫻花節」，讓各位香港粉絲就可於復活節長假期中，與日本限定的獨特多啦A夢之一的櫻花多啦A夢及其好友一同沉浸於粉色春日氛圍。

（圖片來源：AllRightsReserved）

100%多啦A夢櫻花節春日體驗店將進駐銅鑼灣希慎廣場3個樓層，入口位於啟超道地面，先為大家帶有限定商店，除了會有多款主題紀念品，也有主題自動販賣機及扭蛋專區；之後就走進粉紅色的櫻花世界！一樓的多啦A夢手作區，粉絲可於此挑選多啦A夢法寶、數字及英文字母等刺繡章，製作專屬的布質吊牌鎖匙扣，除了可交予現場工作人員可協助即時燙印，也可帶回家慢慢自行創作。同層更設有限定主題自拍亭及多部扭蛋機，而互動遊戲區將設五樓中庭，大家可盡情玩兩個互動遊戲攤位。

日前（3月7日及8日），日本東京上空上演日本首個多啦A夢主題的無人機匯演，為即將於3月27日開幕的《100%多啦A夢 & FRIENDS》東京站展覽預熱。（圖片來源：AllRightsReserved）

日前（3月7日及8日），日本東京上空上演日本首個多啦A夢主題的無人機匯演，為即將於3月27日開幕的《100%多啦A夢 & FRIENDS》東京站展覽預熱。（圖片來源：AllRightsReserved）



多啦A夢｜全新設計櫻花限量紀念品

是次活動最矚目當然為一系列專為本次香港活動全新設計及製作的限量紀念品，當中絕大部分款式只在香港櫻花節首發。除了有於巡演中最受歡迎的明星商品「毛絨鎖匙扣」，以及近日熱爆Threads的「櫻花多啦A夢」及「飯糰多啦A夢」毛絨鎖匙扣，本次更特別推出了7款專為是次活動創作的全新造型！必入手注入了淡淡櫻花香氣的「櫻花多啦A夢」毛絨鎖匙扣原來更加入了淡淡櫻花香氣，至於「飯糰多啦A夢」毛絨鎖匙扣在按捏時會發出像咬下紫菜般的清脆聲音，有趣又可愛。

100%多啦A夢櫻花節有一系列專為本次香港活動全新設計及製作的限量紀念品，當中絕大部分款式只在香港櫻花節首發。（圖片來源：AllRightsReserved）

系列更加入受粉絲喜愛的驚喜盲盒元素，包括一套6款的5厘米迷你公仔（設有隱藏版），以及A4光柵文件夾套裝，利用光柵技術呈現生動的視覺效果。而未有機會欣賞《100%多啦A夢 & FRIENDS》東京站展覽的朋友，也可於限定商店看到部分東京站展覽的會場限定紀念品， 想入手紀念品的朋友就要留意公布。

一系列毛絨鎖匙扣（圖片來源：AllRightsReserved）

另外，想入限定商店，就要於4月1日上午11時於KLOOK平台登記4月3日至12日的「限定商店入場整理券」，參觀者需要提前網上預約限定商店具體的入場日期和時間。每個時段的入場名額有限，將嚴格按照先到先得的原則進行分配。同時，部分「櫻花節」紀念品將於3月31日上午11時起於DDT Store官方網站將率先開啟限時網上預售（只限部分商品），並於4月2日晚上11時結束。網上訂購的顧客可選擇於4月6日起到希慎廣場5樓換領處現場領取，或選擇由4月9日起安排快遞出貨配送。到了4月3日起，所有紀念品就會轉為僅限於銅鑼灣體驗店現場發售喇！

櫻花主題限定精品（圖片來源：AllRightsReserved）

點擊圖片瀏覽100%多啦A夢櫻花節春日體驗店限量紀念品：



多啦A夢櫻花節」系列獨家紀念品

精選全球首發商品開賣時間：3月31日（星期二）上午11時至4月2日（星期四）晚上11時

全球獨家發售網站：＞＞按此＜＜

（圖片來源：AllRightsReserved）

100%多啦A夢櫻花節

日期：2026年4月3日至4月19日

整理券：4月3日至4月12日入場限定商店需持有整理券（4月1日起可於KLOOK預約整理券，詳情有待公佈）

開放時間：

．限定商店：10:00 - 21:00（最後入場時間為 20:45）

．互動遊戲區：10:30am - 09:30pm

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場

詳情：IG / Facebook



相關文章｜中環海濱沉浸式藝術花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15萬枝毛絨花/免費入場送毛絨花｜親子好去處