逸東酒店自助餐買一送一 自助晚餐任食蟹腳/麵包蟹 復活節買一送一｜親子優惠

親子優惠｜不少小朋友都是K-Pop迷，媽媽又愛煲韓劇，一家韓迷就要留意！今日（10日）香港逸東酒店普慶餐廳自助餐優惠快閃優惠，低至$88即可盡情吃過百款滋味菜式及甜點！復活節亦有買一送一優惠，即睇自助餐優惠詳情及快搶連結。

親子優惠︳逸東酒店自助餐優惠低至$88

於自助餐界備受歡迎的香港逸東酒店普慶餐廳自助餐，性價比極高，是家庭客的首選。於即日起至3月29日，逸東酒店普慶餐廳（The Astor）推出全新主題自助餐「韓風美食派對夜」自助餐，普慶餐廳將化身成充滿首爾街頭風情的韓式派對場地，帶大家體驗別具風格的韓國美食之旅！

逸東酒店自助餐優惠低至$88 自助晚餐任食蟹腳/麵包蟹、復活節一樣有優惠｜親子優惠（圖片來源：Klook）

精選韓式佳餚包括晚市限定奉上的蜂蜜牛油龍蝦，更可自選濃郁芝士或辛香辣味兩款口味。過重點攤位包括韓式炸雞舖，可即場炮製經典韓式炸雞、韓式甜酸炸雞及IGable的粉黑炸雞，搭配三款特色醬汁更惹味。另有韓牛即切專區，提供新鮮烤製的醃肉，還有韓式滷豬手及韓式烤牛肉，充滿韓國地道風味。

（圖片來源：Klook）

同場更有多款趣味街頭小食，如旋風薯片及韓式熱狗棒，以及經典的部隊鍋和韓式冷麵專區的冷拌麵及水冷麵。自助餐還提供大量冰鎮海鮮冷盤及日式美食專區，亦有孩子喜歡的韓式紫菜飯捲全日供應。至於甜品，就有韓國經典糯米紅豆麻糬、韓國松餅、韓式雞蛋麵包、現場即製的迷你鯛魚燒及提供配料豐富的韓式刨冰，周末晚餐更特別推出韓國蜜瓜佐香草芭菲及威士忌呢！

（圖片來源：Klook）

點擊圖片瀏覽自助餐優惠詳情：

【Klook 旅行瘋賞 Deal - 快閃$88】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹

優惠：$88起（原價 $801）

購買連結：＞＞按此＜＜

【Klook 旅行瘋賞 Deal - 快閃買一送一】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹｜復活節適用

只需HK$918起（人均：HK$459，原價：HK$1,602）

購買連結：＞＞按此＜＜

逸東酒自助餐優惠詳情

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓普慶餐廳

開售日期：2026年3月10日11AM起至3月16日發售

適用日期：2026年3月11日至4月15日

