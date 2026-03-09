少年太空人體驗營2026 ︳暑假免費參觀北京航天城/酒泉衞星發射中心/體驗航天員訓練 即睇報名詳情

少年太空人體驗營2026 ︳小朋友都夢想衝出地球，到外太空漫遊，感受一下無重狀態！想成為真正的太空人，除了要努力讀書學習，鑽研太空與科學知識，也可參加由康文署與香港中華總商會合辦的「少年太空人體驗營2026」，於今個暑假一嘗「太空夢」了解及體驗航天員的生活、工作與相關訓練及知識。活動於即日起至3月31日接受報名，想知活動內容及報名方法，即睇以下資訊！

少年太空人體驗營2026 ︳做個少年太空人 體驗航天員工作

康文署與香港中華總商會自2009年起合辦「少年太空人體驗營」，每年會挑選30名中學生，於暑假期間免費到北京、酒泉及西安等地體驗航天員訓練，學習太空科學及天文知識，加深對中國航天科技發展及成就的認識。

「少年太空人體驗營2026」由香港太空館負責統籌，於3月3日至3月31日期間接受全港中學提名學生參加活動，體驗營將於7月23日至31日舉行，入選學員將於為期9日的行程中，前往北京、酒泉及西安，參觀多個國家重點的航天及天文設施，如北京航天城、酒泉衞星發射中心、國家天文台興隆觀測站等等。此外，學員將體驗航天員訓練，更有機會與航天員及航天專家會面交流，體會航天人不懈的奮鬥精神。

「少年太空人體驗營」名額30名。參加者須為12歲或以上、屬2025/26學年本港中二至中六全日制學生，並須由學校提名參加，每間中學最多可提名兩名學生。獲提名的學生須經過問答比賽、營前集訓和面試三輪甄選，表現優異的學生方可獲選參加體驗營，想了解更多詳情，可參加於香港太空館在3月17日（星期二）下午舉行體驗營簡介會。

參加者資格

為2025/26學年本港中二至中六（或同等程度）全日制學生；

年滿12歲（以2026年1月1日計算）或以上；

身體健康、體格良好；

具備良好的中文程度。

費用：費用全免（由香港中華總商會贊助）

報名表：＞＞按此＜＜

詳名詳情：＞＞按此＜＜

提名日期：即日起至2026年3月31日（晚上11時59分或之前）

報名方法：於提名期內，每間學校可提名最多兩位學生。獲學校提名及家長同意後，請將填妥的提名表格透過電郵發送至香港太空館青年節目組，並在標題註明參加者姓名：少年太空人體驗營2026報名（參加者姓名）。

申請電郵：[email protected]

*詳情請參閱報名須知及提名表格，合資格的參加者將於4月14日（星期二）或之前透過電郵收到「第一輪甄選通知書」。

*參加者須經過問答比賽、營前集訓和面試三輪甄選，當中表現最優秀的30位學生將獲選參加「少年太空人體驗營2026」。

簡介會詳情

為協助師生清楚了解體驗營的活動和要求，香港太空館將舉行簡介會。簡介會將介紹體驗營資訊、甄選程序，並包括畢業營員分享。

日期：2026年3月17日（星期二）

時間：下午4時30分至6時

地點：香港太空館

講者：香港太空館助理館長和「少年太空人體驗營」畢業營員

語言：粵語講解

*簡介會只限本港中學老師和學生出席，無需預約，即場入座，座位先到先得，不設網上直播。

甄選程序

參加者須經過問答比賽、營前集訓和面試三輪甄選，當中表現最優秀的30位學生將獲選參加「少年太空人體驗營2026」；所有甄選程序均為實體形式，每一輪的甄選詳情會以電郵向入選該輪甄選的參加者發放。

第一輪甄選：問答比賽

日期：2026年4月21日（星期二）

時間：15:30 - 17:00

地點：香港太空館天象廳

第二輪甄選：營前集訓

日期：2026年5月1日至3日（星期五至日）

集合及解散時間：（5月1日）10:00 - 至（5月3日）14:00

集合及解散地點：香港太空館

集訓地點：西貢麥理浩夫人度假村

備註：若參加者未能全程出席營前集訓，必須事先得到本館同意。若參加者缺席營前集訓的總時數多於5小時（以集合至解散時間計），其第二輪成績將被扣減20%。

第三輪甄選：面試

日期：2026年5月23日（星期六）下午

地點：香港太空館演講廳



