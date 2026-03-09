麗晶酒店自助餐優惠低至$333 自助午晚餐歎鱈場蟹腳/拖羅刺身/鮑魚花膠 附優惠碼即減$142｜親子優惠

各位自助餐控要注意，自助餐天花板麗晶酒店自助餐今日（9日）有激罕優惠，只要使用自助餐優惠碼可以大減$142，低至$333即可歎鱈場蟹腳及時令刺身，自助晚餐更有拖羅刺身、三文魚子，還可大歎鮑魚、花膠、海參，優惠開放預訂至2026年4月30日，快快去跟一家大小刷餐勁。

親子優惠｜麗晶酒店自助餐優惠低至$333

麗晶酒店自助餐有「自助餐天花板」之稱，港畔餐廳Harbourside就如國際自助餐體驗，匯聚西方與亞洲的特色佳餚，透過美食帶大家走訪各地市場。平日自助午有麵包蟹、鱈場蟹腳，也有時令刺身、即切烤西冷牛扒，還有烤羊脾、薑蔥炒海鮮、片皮鴨等精選冷熱葷，也有喇沙湯麵、冬陰公湯麵、海南雞飯，亦必試自家製甜品及雪糕。

親子優惠｜麗晶酒店自助餐優惠低至$333（圖片來源：KKday）

至於平日自助閱餐、周五及周六2.5小時自助晚餐就有麵包蟹、鱈場蟹腳，必食拖羅刺身、三文魚子，還有鴨肝、即煮新鮮龍蝦、鮑魚、花膠、海參、鵝掌，也有即切烤西冷牛扒、烤羊架、片皮鴨，當然不要錯過自家製甜品及雪糕。

（圖片來源：KKday）

【KKday復活感謝祭｜必搶人氣優惠碼】平日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期一至五成人HK$475/位，兒童HK$271/位

*輸入優惠碼「3REGENT」後，成人只需 HK$333/位，兒童只需 HK$129/位（原價成人HK$614/位，兒童HK$350/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【KKday復活感謝祭｜必搶人氣優惠碼】週六週日及假日自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期六日及假日成人HK$629/位，兒童HK$377/位

*輸入優惠碼「3REGENT80」後，成人只需 HK$549/位，兒童只需 HK$297/位（原價成人HK$768/位，兒童HK$460/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【KKday 復活感謝祭｜必搶人氣優惠碼】週日到週四自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠：星期日至四成人HK$899/位，兒童HK$539/位

*輸入優惠碼「3REGENT80」後，成人只需 HK$819/位，兒童只需 HK$459/位（原價成人HK$1098/位，兒童HK$658/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2026年3月9日12:00至2026年3月15日23:59

用餐日期： 2026年3月30日至4月30日

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店

*以上優惠價已包括原價加一服務費

*優惠碼「3REGENT」即減$142；「3REGENT80」即減$80

