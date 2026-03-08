越南新法：強迫孩子過度學習可罰逾萬元 過度學習對孩子3個壞處｜親子熱話

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南新法：強迫孩子過度學習可罰逾萬元 過度學習對孩子3個壞處

親子
更新時間：11:42 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:42 2026-03-08 HKT

越南政府公布《家庭暴力與社會秩序管理條例》，首次將「強迫子女過度學習」列為家庭心理暴力行為之一。若家長讓孩子長期無法休息、被迫上補習班或禁止休閒娛樂，導致身心健康受損，將面臨500至1,000萬越南盾（約1,505至3,010港元）罰款。

越南政策：促使社會重新思考「愛孩子」的真正方式

越南政府《家庭暴力與社會秩序管理條例》新法同時涵蓋多種隱形暴力行為，包括禁止家人社交、歧視外貌或能力、干涉家庭基本權利，以及強逼觀看暴力內容等。若涉及讓兒童目睹虐待人或動物，罰款可提高至2,000萬越南盾（約6,020港元）。對孕婦、兒童、長者及身心障礙者的侵害，處罰亦將加重。

政府強調，立法目的並非鼓勵孩子不念書，而是提醒家長：過度的學習壓力也是心理傷害。學者指出，升學壓力下不少孩子出現焦慮、失眠甚至心理疾病，家庭關係亦因此惡化。此修法被視為教育文化的轉折點，促使社會重新思考「愛孩子」的真正方式。越南政府表示，條例核心在於保障家庭成員人權、遏止隱性暴力，並透過明確罰則提升全民心理健康與法治意識。此舉標誌着家庭教育觀念的重大變革，提醒家長真正的教育應是給予孩子平衡的成長空間與心理安全，而非單靠分數與成績。

過度學習對孩子的3個壞處

隨著越南政府針對「強逼子女過度學習」的立法進程，越來越多的家長開始反思過度學習對孩子的影響。強逼孩子投入過多學習的行為，從根本上損害了孩子的心理健康、家庭關係以及個人發展。

強迫過度學習壞處1：對孩子的心理健康造成嚴重影響

有研究顯示，長期面對學業壓力的孩子容易產生焦慮、抑鬱等心理疾病。這些孩子可能出現入睡困難、情緒不穩定等問題，嚴重的甚至會威脅到其自信心和自尊心，反映學習壓力是心理暴力的一種。

強迫過度學習壞處2：影響親子關係

強迫學習會引致親子關係惡化。健康家庭應以愛與支持來鼓勵孩子學習，而非以強制手段。當家長一味地強迫孩子學習，孩子可能會感到被忽視或不被理解，最終令親子關係的疏離。相反，給予孩子適當的學習與娛樂時間，有助於促進家庭成員之間的溝通與信任。

強迫過度學習壞處3：妨礙孩子的全面發展

過度強調學業成可能會妨礙孩子的全面發展。教育不應只求分數和成績，還應涵蓋情感、社交及創造力等其他重要維度。當孩子不再有時間進行體育活動或發展興趣愛好時，其身心健康和個性發展都會受到嚴重羈絆。家長應抱健康的教育觀，為孩子提供寬廣的成長空間。

