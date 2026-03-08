兒童職業體驗｜彩豐小小配方師體驗日做配方師製作沐浴露 認識包裝流程/做小店長

小朋友每天洗白白時會用到沐浴產品，可有想過自己親手製作一支專屬沐浴露呢？本地個人護理及護膚品品牌「彩豐」近年推出的「小小配方師」體驗日，每次甫推出均即爆滿，今個春季再次加推，在新一年大、小朋友一起做「配方師」，親手調配充滿愛的沐浴露。

兒童職業體驗｜彩豐小小配方師體驗日製作沐浴露

小朋友可於活動中認識及接觸配方師工作，還可了解護膚產品的包裝流程，體驗及了解產品回收分類，親手生產並手動入料，之後齊齊換上全套白袍和頭套裝備，DIY調配彩豐皇牌蔗糖特滋潤沐浴露。

（圖片來源：彩豐）

除了可以帶專屬沐浴露回家，每個小朋友亦可獲得一袋禮物包及證書，更可獲得遊戲金幣扭蛋換禮物呢！

各位小小配方師，快快穿上白袍和頭套裝備， 一起DIY調配沐浴露喇！（圖片來源：彩豐）

兒童職業體驗｜小小店長彩豐體驗日

除了可以做「小小配方師」，想試試產品售銷的小朋友，亦可參加限定的「小小店長」體驗活動。可了解彩豐品牌發展成長之餘，還可到店學習產品分類及上貨流程、體驗即場顧客互動、體驗模擬收款流程，還可獲取大量試用裝回家慢慢試呢！當然也有派發證書及打卡時間，也有禮品包及每位小朋友派發證書後獲2枚遊戲金幣夾公仔，爸媽還可趁機購物呢！

（圖片來源：彩豐）

彩豐小小配方師體驗日

日期： 3月8、22日，4月1、3、5、7、19日， 5月1、10、24日

時間：11:00 - 12:30 （4月1日為15:00 - 16:30）

地址：屯門天后路18號南豐工業城1座6樓609 - 610室

對象：3 - 12歲

費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

報名方法：https://forms.gle/zyRHdMPxooXsLmkx9

*整個活動預計1.5小時內完成；

*每場小朋友人數不少於15人，不多於20人；

*所有參加者須大人與小朋友一同參與；

*名額有限，先到先得。

（圖片來源：彩豐）

小小店長彩豐體驗日 — 4月限定場

日期：4月3、5日

時間：14:00 -15:30

對象：3 - 12歲

費用： $200 / 1大1小（額外加1位小朋友 $150，1位大人 $50）

報名表格：https://forms.gle/BejHqQWuB6qb43856

* 每場包場小朋友人數不少於15人，不多於20人。

* 所有參加者須大人與小朋友一同參與，締造美好回憶。

*名額有限，先到先得

*如有任何爭議，彩豐將保留最終決定權。

