香港演藝學院開放日免費體驗過百藝術活動：互動AI工作坊/後台揭秘/參觀伯大尼古蹟校園｜親子好去處2026

香港演藝學院開放日｜想開啟孩子的藝術表演天分，可以透過沉浸式的藝術活動，發掘隱藏天賦！香港演藝學院每年3月份都會舉辦一年一度的開放日，今年香港演藝學院開放日定於3月8日（星期日），到時將會免費開放灣仔本部及薄扶林伯大尼古蹟校園，更有逾百場免費表演藝術活動 。即睇這個親子好去處詳情與活動時間表，跟孩子一起開展藝術文化之旅。

香港演藝學院開放日為學校每年一度的重點活動，到時將會免費開放予大眾，不需報名即可免費參觀演藝學院兩個校園之餘，亦有由六大學院才華橫溢的學生和教職員呈獻逾百場免費表演藝術活動。

（圖片來源：Facebook@香港演藝學院）

當中包括中樂及西樂音樂會、音樂劇、戲劇、中國戲曲選段演出、舞蹈體驗課，大、小朋友亦可親身探索電影製作的奇幻旅程，不止可以參與虛擬製作，也可以觀賞學生製作的短片，並能走進後台，近距離欣賞布景、道具、服裝，體驗科藝製作，還可跟專業的舞台及項目管理對談，沉浸於各式各樣的藝術活動中。

（圖片來源：Facebook@香港演藝學院）

免費穿梭巴士來往薄扶林伯大尼古蹟校園

同場亦設有互動AI實踐工作坊，了解互動螢幕藝術技術、動作捕捉及特效等，也有虛擬攝像機製作技術示範；學院圖書館亦會根據大、小朋友的個人喜好，推薦專屬電影作品，讓小朋友開展電影之旅。到時除了可以參觀六大學院、演藝進修學院和校友分享站，了解學院多姿多彩的校園生活與課程，還有免費專車載大家到薄扶林伯大尼古蹟校園，參觀這所百年歷史的建築。

（圖片來源：香港演藝學院）

點擊圖片瀏覽以往香港演藝學院開放日花絮：

香港演藝學院開放日2026

日期：2026年3月8日（星期日）

時間：10:00 - 17:00（灣仔本部）、13:00 - 17:00（伯大尼古蹟校園）

門票：免費入場、毋須報名

重點活動內容：https://www.hkapa.edu/tch/event/hkapa-open-day2026

詳情：虛擬製作、 後台揭秘、互動 AI 工作坊、戲劇、中西樂演出、舞蹈體驗、電影製作探索、粵劇演出

*設免費專車往返兩校園，額滿即止。

