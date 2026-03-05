親子跑｜香港導盲犬協會小Q慈善跑 親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華做善事+玩遊戲｜親子好去處

親子好去處｜小朋友最愛親親小朋友，想帶他們邊放電邊與親近動物？可以參加由香港導盲犬協會舉辦的「小Q慈善跑」，同場還有「親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華」，讓孩子於一公里長的草地障礙挑戰大玩特玩，更可親親導盲犬，還能為導盲犬及輔助治療犬服務籌募經費，既做慈善又可以放電，絕對是個有意義的親子活動。

親子好去處｜香港導盲犬協會小Q慈善跑 邊放玩邊親親小動物

香港導盲犬協會將於2026年4月12日（星期日）舉辦「小Q慈善跑」，於粉嶺哥爾夫球場舊場公園設有不同組別的跑步比賽項目，包括個人跑（5公里/3公里）、親子跑（1公里），更有豐富的選手包，1公里親子跑冠軍還可獲得香港海洋公園門票2張呀！同場更設有專為4至12歲小朋友而設的「親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華」，有不同精彩體驗，如全長約1公里、設有5大趣味好玩關卡的「草地障礙堡壘」，可考驗耐力與毅力，更可刺激有趣的「山頂大滑梯」，多元化的關卡設計，能提升孩子的平衡力、反應能力與身體協調性！

挑戰完又可玩超過10個免費遊戲攤位，完成指定挑戰、集齊貼紙，更可換取紀念禮品；到時更有機會「親親導盲犬」，讓小朋友近距離接觸受訓的導盲犬，了解牠們如何協助視障人士，從中學習尊重生命、關懷他人的正向價值觀，培養同理心。凡報名參加「小Q慈善跑」1公里親子跑（計時） 或 1公里親子障礙跑（不計時） 的4至12歲兒童，更可免費玩草地障礙堡壘呢！

「親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華」

日期： 2026年4月12日（星期日）

地點： 粉錦公路以東的公園（粉嶺哥爾夫球場舊場）

票價：

．親親導盲犬草地障礙堡壘 x 小Q嘉年華：$199

．個人跑（5公里/3公里）：$399

．親子跑（1公里）：$599

．親子障礙賽（1公里）：$499

．人寵障礙賽（1人1狗）：$499；（2人1狗）：$699

查詢電話：2117 1650

報名連結：https://littleqcharityrun.com

小Q慈善跑選手包：

所有參加個人，親子或人寵跑跑手均可獲得：小Q坐肩導盲寶寶、紀念T-shirt、紀念環保袋、完成獎牌、活動毛巾，另有鴻福堂飲品、CATALO兒童牛乳咀嚼片等禮品

小Q慈善跑贏品：

．3公里及5公里的冠軍可獲得 $500 購物現金券

．3公里及5公里的亞軍可獲得 adidas 水樽（750毫升）

．3公里及5公里的季軍可獲得adidas 低筒襪（3對）

．人寵跑參加者可另獲贈CITYU VET BOUTIQUE $100 COUPON

草地障礙堡壘獎品：

參加者亦有完賽禮品，包括紀念T-shirt、活動毛巾、鴻福堂飲品、CATALO兒童牛乳咀嚼片等禮品

交通安排：

．鄰近上水港鐵站，由上水站B1出口步行約18分鐘直達場地

．或乘搭大會提供的免費接駁巴士，由上水站直達，車程需8分鐘

*活動名額有限，額滿即止。



