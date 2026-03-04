香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學英語嘉年華 幼稚園閱讀活動免費參加｜學校開放日

學校開放日｜想幫小朋友打開通往世界的大門？香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學將於3月舉辦「PASSPORT TO THE WORLD」英語嘉年華，帶孩子環遊世界學英文！學校同期還有幼稚園閱讀活動，分有英語、普通話與粵語，由老師跟幼稚園生與家長共讀繪本，活動均為免費，有興趣的小朋友快快參加。

學校開放日｜香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學兩大免費活動推廣語文

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學一向重視兩文三語，校內有多位外籍老師合力打造沉浸式英語環境，平日更有英語日、英語室等活動，讓學生輕鬆愛上英文。當日特設多個以世界不同國家為主題的遊戲攤位及互動工作坊，讓幼稚園小朋友在玩樂中自然接觸英語，家長亦可親身體驗校園濃厚的英語學習氛圍，機會難得。

另外，香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學亦正在舉辦幼稚園閱讀活動，由外籍老師/本地老師與大家共讀繪本，以及進行延伸活動，如小手工、實驗等，活動後更可於校內圖書館繼續閱讀之旅。歡迎K2、K3小朋友及家長參加，可於有趣的環境下共度親子時光。

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學「PASSPORT TO THE WORLD」英語嘉年華

日期：3月20日（星期五）

時間：09:00 - 11:00

地址：荃灣石圍角邨第二小學校舍

查詢：https://www.swk.edu.hk

報名：＞＞按此＜＜



幼稚園閱讀活動

日期：3月7日（英語）、3月21日（普通話）、4月11日（粵語）、4月25日（英語）

時間：10:00 - 11:15

地點：學校一樓圖書館

查詢：https://www.swk.edu.hk / 2415 5447

*稍後學校會以電話或 WhatsApp 與家長確認有關活動的報名。

報名：＞＞按此＜＜

