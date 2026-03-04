中環海濱沉浸式藝術花展Henderson Land x Cj Hendry Flower Market展出15萬枝毛絨花/免費入場送毛絨花｜親子好去處

親子好去處｜春日盎然，生機處處，萬花盛開，是賞花好季節。想邊賞花邊欣賞藝術品？澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 創作的沉浸式藝術裝置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」即將首度登陸亞洲，於3月19日至22日在中環海濱舉行，為香港藝術三月揭開序幕。這次展覽將展出 15 萬枝毛絨花作品，免費入場更送上一朵毛絨花，即睇登記方法與活動詳情。

親子好去處｜中環海濱沉浸式藝術花展登場 免費入場

於3月19至22日舉行的「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」由不只制作（Pen & Paper）主辦，澳洲超寫實藝術家 Cj Hendry 將帶來沉浸式藝術裝置，到時會展出他精心創作的 26 款、合共逾 15 萬枝毛絨花作品，朵朵花都細膩捕捉花朵的質感與形態，延續其一貫的超寫實藝術語言。

（圖片來源：恒基兆業地產）

今次活動還會加入兩款專屬限定作品，分別是為慶祝恒基兆業地產50周年而特別創作的 「Henderson Flower」，以及象徵香港精神的洋紫荊「Bauhinia」，讓大家透過探索柔性雕塑，與香港城市相互連繫，如上跟藝術來趟富有詩意的對話。另外，亦會展示26款奇趣的毛絨花作品，從永恆經典的玫瑰、向日葵及百合等，至更多令人驚喜的花種。為了傳遞藝術走入大眾的理念，活動不單免費入場，大家還可免費選取一朵毛絨花留為紀念，也可以每枝$38，入手各款夢幻毛絨花朵。

（圖片來源：恒基兆業地產）

點擊圖片Henderson Land x Cj Hendry Flower Market詳情：

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」

日期：2026年3月19日至 22 日

地點：中環民光街33號中環海濱AIA Vitality 公園（民光街33 號）

入場費： 免費入場（所有參加者必須預先登記；名額有限，先到先得，額滿即止。）

登記：https://flowermarkethk.com

