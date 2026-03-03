尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二低至$329 親子周日早午餐小童/自助晚餐歎波士頓龍蝦︳親子優惠

農曆新年剛過，吃了不少傳統糕點與賀年菜式，現在跟小朋友外出用餐，想起中菜也「怕怕」。於濕濕漉漉的春天，不如跟孩子躲在尖沙咀凱悅酒店內，舒舒服服歎東瀛主題的自助餐，吃足4小時波士頓龍蝦及多款新鮮刺身，現在更有買二送二優惠，周末更有親子周日早午餐，小朋友可邊享美食邊玩有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情玩樂。即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

親子優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳自助餐推出「悅饗東瀛主題自助晚餐」，以新鮮食材即席炮製一系列和風美饌，爸媽可與孩子於4小時任食波士頓龍蝦， 歎多款新鮮刺身、冰鎮海鮮，如蟹腳、青口、越南大蝦、小龍蝦，更有拖羅蓉壽司，逢星期五至日還特別加推磯煮鮑魚、香甜帶子刺身及鮮鯛魚壽司！

（圖片來源：KKday）

另有招牌即烚波士頓龍蝦、串燒盛合（京蔥雞肉、雞軟骨、魷魚、鯖魚、雞髀菇）、人氣章魚燒、明太子巴馬臣芝士意粉、即炸天婦羅，星期五至日必試美味鐵板燒和牛壽司。當然要一試日式甜品，香滑北海道牛奶布甸、爽甜金箔梅酒提子啫喱都是必吃，還有水信玄餅、黑芝麻蛋糕、草莓櫻花撻、迷你鯛魚燒呢！

（圖片來源：KKday）

而自助午餐精選亦有新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及壽司，也有冰鎮海鮮如越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等，另有無限供應的美食，包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製精選甜品等。 至於週日早午餐–親子系列，特別設有兒童自助餐區，提供瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等兒童喜愛的美食，亦準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情玩樂。

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃限量搶｜買二送二】悅饗東瀛自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠：

．星期一至四HK$1,796/4 位，平均HK$449/位（原價 HK$977/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕HK$1,988/4 位，平均HK$497/位（原價 HK$977/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃限量搶｜買二送二】週末自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期六及公眾假期HK$1,316/4 位，平均HK$329/位 （原價HK$603/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【快閃限量搶｜買二送二】週日早午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠：星期日HK$1,316/4 位，平均HK$329/位 （原價 HK$603/位）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年3月3日15:00至3月9日23:59

用餐日期：2026年3月4日至4月30日

地址：香港尖沙咀河內道 18 號 香港尖沙咀凱悅酒店大堂 咖啡廳

*以上優惠價已包括原價加一服務費

【額外優惠】

KKday 新客戶預訂本地及環球產品

．滿 HK$500 減 HK$35 優惠，優惠碼【26KKDPAY35】 預訂本地及環球產品；

．滿 HK$1,000 減 HK$75 優惠，優惠碼【26KKDPAY75】

．本地及海外餐飲產品單一合資格簽賬淨額滿HK$1,000 或以上可享即減HK$120 折扣優惠，優惠碼【WEWAFNB26】

相關文章｜免費食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場買門票送燒肉放題 先玩後食、5分店合用｜親子好去處2026