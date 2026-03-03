虐兒｜Threads廣傳天水圍輕鐵狠男用手打嬰兒腳疑虐嬰影片 片主：起碼廿幾次，打到啪啪聲｜親子熱話

親子熱話｜社交平台Threads於昨日（2日）晚上流傳一段影片，片中見於天水圍輕鐵車廂內一名男子用力拍打一名嬰兒，片主指「bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要係唔止一次半次，係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落bb隻腳度」，片主希望大眾可以將影響流傳至嬰兒家人去正視問題。而今早（3日）有網民留言表示已將懷疑虐嬰個案代為報警。

目擊片主：「仲用個電話好用力打落bb腳度」

一名輕鐵乘客於昨日（2日）乘車時，於車廂內目睹一名男子用手、電話用力拍打一名嬰兒的腳部。「bb隻腳只係放咗上嚟佢就即刻打落去，仲要係唔止一次半次，係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落bb隻腳度。」片主見狀大感心痛，並表示BB被打後只輕哭。「bb俾佢打嘅時候淨係輕輕喊咗2聲，呢次真係我人生咁想一個bb喊得超大聲。」

片主後悔當時沒有勇氣去直斥該名男子的行為，希望將片段放於社交平台，可以「推」至嬰兒家人：「我真係好希望bb嘅媽媽可以見到你個bb俾佢咁樣虐待，我真係好希望見到嘅你哋可以forward出去，俾bb嘅媽媽見到。」

不少網民看罷影片後大感憤怒，齊聲表示心痛及要正視問題。「好X恐怖，初生嬰都郁手癡X線」、「個BB好慘，淨係夠膽細細聲喊」、「唔鍾意bb唔好生啦」、「舉報虐兒，人人有責」、「打BB仲露出得戚嘅笑容」、「身為媽媽，睇到段片好嬲」。有網民表示已報警。「我已經報咗警…因為見到好心痛，而警方話需要你更多資料先做到野。」

「BB 放腳上去係常識黎啊！ 十個bb 有9個都會！」小朋友於嬰幼兒時期，是感知發展的黃金期。嬰兒的感知發展會令他們開始對周遭事物感到興趣，並會根據所受的感官刺激而作出反應，也會運用多種感官去探索環境，以區分不同的屬性，爸媽或照顧者可以引導及協助孩子發展感官能力，正如有網民表示：「希望個媽咪都唔會係咁，BB乜都唔識，唔知發生咩事就俾人打，希望用多啲愛。」

認識香港法例虐兒條例

根據香港法例《侵害人身罪條例》（第212章）第27條， 超過16歲的人若故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄其管養的16歲以下兒童，導致不必要苦楚或健康損害，即屬犯罪，公訴程序定罪最高可判監10年。另外，於2026年1月20日生效的《強制舉報虐待兒童條例》（第650章），規定25類指明專業人員若懷疑兒童受到嚴重傷害，必須舉報，否則即屬違法。如各位爸媽遇到有懷疑虐待兒童個案，建議盡快報案以保護兒童避免受到嚴重傷害。

嚴重傷害的4個定義

根據防止虐待兒童會所指，《強制舉報虐待兒童條例》所指的兒童受嚴重傷害的4個定義如下：

身體虐待：任何危及兒童生命或者身體健康而急需醫治的傷害，包括導致兒童喪失任何肢體或者肢體喪失功能、喪失視力或者聽覺、造成任何內臟損傷、骨折、身體表面燒傷、導致神經線、肌肉或肌腱損毀或導致大量出血的損傷、喪失知覺或知覺受損的身體傷害。 心理虐待：任何危及兒童心理健康或者發展的傷害，例如導致兒童精神錯亂同造成長期心理創傷。 性侵犯：任何脅迫或者誘使兒童參與強姦、亂倫、肛交、性交或嚴重猥褻等行為所造成的傷害。 疏忽照顧：任何由兒童負責人的疏忽照顧所造成、危及兒童生命或者健康的傷害，例如無為兒童提供維持生命或健康的必需品，或者將兒童置於危及生命或健康的情況或環境。

