Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

D．PARK×TAKARA TOMY啟動玩樂引擎 免費玩2大遊戲/新幹線戰士見面會｜親子好去處2026

親子
更新時間：09:35 2026-03-01 HKT
發佈時間：09:35 2026-03-01 HKT

各位小車迷留意，今個新年ANIA、TOMICA、PLARAIL三大日本超人氣玩具品牌於荃灣D．PARK逾五千平方呎的互動新春樂園中，齊集動物探險、珍藏車仔及鐵路模型，還有八大玩樂體驗，帶小朋友進入好玩刺激的冒險世界！即睇活動詳情與免費玩2大遊戲方法。

親子好去處2026｜D．PARK×TAKARA TOMY 免費玩2大遊戲

這個互動新春樂園中，要數最吸引必屬全港首創的「ANIA FPV動物探之旅」，小朋友可戴上特製裝置化身小小探險家，以第一身視角深入動物王國四大奇境，於「冒險大陸」、「野生動物園」、「深海世界」及「恐龍帝國」展開刺激的生態探索，近距離觀察動物王國的壯觀場景；還設有「動物大搜查」挑戰，小朋友需於限時內利用望遠鏡於動物王國中尋找隱藏的稀有動物，從而認識生物多樣化，並考驗孩子的觀察力與耐心。

（圖片來源：D．PARK）
（圖片來源：D．PARK）

今次還會展出於活動開幕前舉辦 「PLARAIL D．PARK站設計大賽」的最後三強參賽作品，大家可近距離欣賞參賽者的創意作品！同場另有PLARAIL最新產品系列及超過200款經典與聯名珍藏車仔，定必令一眾車仔迷、鐵路迷相當興奮。於指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新幹線戰士更會與大家見面打卡；同場亦設期間限定店，發售期間限定版TOMICA車仔及數百款玩具，兼有購物獎賞！

於指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新幹線戰士更會與大家見面打卡。（圖片來源：D．PARK）
於指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新幹線戰士更會與大家見面打卡。（圖片來源：D．PARK）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

 

 D．PARK×TAKARA TOMY新春冒險王國 
日期：即日起至3月8日 
時間： 星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00 
地點：荃灣D．PARK L1中庭 
ANIA動物王國大冒險參加方法： 憑如心賞遊戲券或於會場內的期間限定店消費滿$188即可參加，完成活動挑戰後更可換領ANIA貼紙1張（款式隨機）。 

TOMICA MASCOT T-KUN、PLARAIL MASCOT PLA-KUN及新幹線戰士見面會  
日期：3月1日
時間：14:00 - 17:00

相關文章｜免費食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場買門票送燒肉放題 先玩後食、5分店合用｜親子好去處2026

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:15
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 央視：開會時遇襲︱不斷更新
即時國際
9分鐘前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
路透社
伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事
即時國際
6小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代
兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代
即時中國
10小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
18小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
2026-02-28 10:30 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
23小時前