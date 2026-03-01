D．PARK×TAKARA TOMY啟動玩樂引擎 免費玩2大遊戲/新幹線戰士見面會｜親子好去處2026

各位小車迷留意，今個新年ANIA、TOMICA、PLARAIL三大日本超人氣玩具品牌於荃灣D．PARK逾五千平方呎的互動新春樂園中，齊集動物探險、珍藏車仔及鐵路模型，還有八大玩樂體驗，帶小朋友進入好玩刺激的冒險世界！即睇活動詳情與免費玩2大遊戲方法。

親子好去處2026｜D．PARK×TAKARA TOMY 免費玩2大遊戲

這個互動新春樂園中，要數最吸引必屬全港首創的「ANIA FPV動物探之旅」，小朋友可戴上特製裝置化身小小探險家，以第一身視角深入動物王國四大奇境，於「冒險大陸」、「野生動物園」、「深海世界」及「恐龍帝國」展開刺激的生態探索，近距離觀察動物王國的壯觀場景；還設有「動物大搜查」挑戰，小朋友需於限時內利用望遠鏡於動物王國中尋找隱藏的稀有動物，從而認識生物多樣化，並考驗孩子的觀察力與耐心。

（圖片來源：D．PARK）

今次還會展出於活動開幕前舉辦 「PLARAIL D．PARK站設計大賽」的最後三強參賽作品，大家可近距離欣賞參賽者的創意作品！同場另有PLARAIL最新產品系列及超過200款經典與聯名珍藏車仔，定必令一眾車仔迷、鐵路迷相當興奮。於指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新幹線戰士更會與大家見面打卡；同場亦設期間限定店，發售期間限定版TOMICA車仔及數百款玩具，兼有購物獎賞！

於指定日子，TOMICA T-KUN、PLARAIL PLA-KUN及新幹線戰士更會與大家見面打卡。（圖片來源：D．PARK）

D．PARK×TAKARA TOMY新春冒險王國

日期：即日起至3月8日

時間： 星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00

地點：荃灣D．PARK L1中庭

ANIA動物王國大冒險參加方法： 憑如心賞遊戲券或於會場內的期間限定店消費滿$188即可參加，完成活動挑戰後更可換領ANIA貼紙1張（款式隨機）。

TOMICA MASCOT T-KUN、PLARAIL MASCOT PLA-KUN及新幹線戰士見面會

日期：3月1日

時間：14:00 - 17:00

