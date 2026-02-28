香港迪士尼樂園快閃優惠1日門票半價跟Duffy與好友同萌 附半價優惠碼︳親子好去處2026

各位香港迪士尼樂園粉絲要留意，今日（28日）晚上9時將有香港迪士尼1日門票半價優惠，可以準備出發參力3月20日至6月7日舉行的「Duffy與好友同萌遊」，在春日與Duffy與好友再次相聚，到時七位萌友將首次限時同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」，大家快快以優惠價盡情投入他們的萌萌世界之中。即睇取得半價優惠的方法與半價優惠碼，即時入手香港迪士尼樂園門票。

親子好去處2026｜「Duffy與好友同萌遊」3月20日登場

新春過後，年度粉絲盛會「Duffy與好友同萌遊」將會於3月20日至6月7日回歸香港迪士尼樂園，換上全新春日服裝的七位Duffy與好友，將會首次限時同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」。換上全新水手裝的Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel及LinaBell將會在Duffy與好友遊玩屋內等大家來近距離互動，遊玩屋內亦添上春日主題裝飾，甜蜜又溫馨。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

大家記住帶著心愛毛公仔，於園區不同「可愛座」打卡，打卡位遍佈樂園各處， 除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷、迷離莊園外，今年更會新增三個全新「可愛座」！美國小鎮大街的熱鬧氣氛！Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車，以音樂及舞蹈為整條大街注入滿滿春日氣息與活力。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

喜歡看Parade的小朋友，就不要錯過香港迪士尼開幕以來最大型巡遊表演「 Friendtastic! 」，Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車，以音樂及舞蹈為整條大街注入滿滿春日氣息與活力。Duffy與好友亦會現身於20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」上，以燦爛笑容點亮夜空。想旅程更圓滿，可享用以Duffy與好友為靈感打造的特色美食，亦可入手全新Duffy與好友「春日啟航」系列精品，紀念旅程。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

【1日門票半價】

．購買香港迪士尼樂園1日門票，消費滿HK$1,200，輸入優惠碼【HKDLFEB27】，即享半價優惠！

購買連結：＞＞按此＜＜

【低至85折】

．購買香港迪士尼樂園1日門票，輸入優惠碼【HKDL1515】，即享85折優惠

購買連結：＞＞按此＜＜

