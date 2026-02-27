免費食牛角！Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場買門票送燒肉放題 先玩後食、5分店合用｜親子好去處2026

近日天氣濕濕漉漉，意味潮濕的春天到了。想帶孩子去放電又不想到戶外公園玩到「周身濕」，就可以去全港擁有多間分店的Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場，「彈」住釋放電力之餘，現在更室內遊樂場優惠推出，只要入手Kiztopia 120分鐘或Bouncetopia 90分鐘門票，即送免費請小朋友歎牛角/牛角Buffet燒肉放題，先玩後食，可以乘機補充體力。即睇室內遊樂場優惠與購票達情。

親子好去處2026｜Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場買門票送燒肉放題 免費食牛角

新加坡知名親子遊樂品牌Kiztopia近日與人氣燒肉品牌牛角（Gyu-Kaku）及牛角Buffet合作聯乘推出重量級優惠，只要於活動期間，在指定購物平台入手Kiztopia 120 分鐘或Bouncetopia 90分鐘門票，小朋友即可於牛角或牛角Buffet免費享用燒肉放題，實行「先玩後食」！優惠更包括 Kiztopia旗下全港 5 間分店，家長只需一個動作，即可輕鬆規劃一整天的行程。

親子好去處2026｜Kiztopia/Bouncetopia室內遊樂場買門票送燒肉放題 免費食牛角！（圖片來源：Kiztopia）

優惠期：即日起至2026年3月31日

適用日期：即日起至2026年3月31日

（參考圖片/圖片來源：牛角）

香港Kiztopia兒童室內遊樂場門票

Kiztopia位於合和商場的港島首間分店佔地17,000呎，為Kiztopia全港最大分店親子教育遊樂中心。室內遊樂場以KiztopiaFriends超級英雄為主題，8位Kiztopia Friends化身保衛城市的戰士，帶領各位小朋友變身小英雄，挑戰18大刺激好玩的全新遊樂體驗。18個遊樂體驗區域中，必玩升級版「MojoZone超巨型攀爬區」，內有四大焦點地帶設多個障礙遊戲，包括首次新設的8米長空中飛索挑戰，加上全新極斜滑梯及二階式滑梯等4條不同主題的極速滑梯，還有擁有網狀隔層的兩層自由攀爬區，刺激度滿分，最啱大膽的小英雄去玩。

Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬區（圖片來源：Kiztopia）

而「耐力大爆發」就有兩大障礙賽，包括逾千呎的一體式巨型充氣彈床城堡，上面有一連串感覺統合訓練障礙關卡，如木人樁、榔牙棒、滑梯、平衡木等；也有鐵人障礙賽，小朋友要穿越晃動的吊輪等去考驗體力耐力。另外，全新設置的「城市打地鼠」大型扑傻瓜地帶、全新七彩陶瓷粒池及一系列彈床互動挑戰和職業體驗，一起擁抱「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的遊樂理念，潛移默化地提升8大成長智能（圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字），晉身超級英雄行列！

High-speed Slide Zone極速滑梯地帶 （圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

過千呎巨型積木房

場內亦有適合不同年齡孩子的玩樂設施，如全新創意陶瓷粒池、多個迷你彈床、三大職業體驗等，「創意積木工程 Mark's Blocks」亦設有近千呎的積木建築主題房，小朋友可坐上可移動的「Transport Mini Train運輸小火車」穿梭在酒店大樓、消防局等建築之間，以「Brick Claw Machine積木夾公仔機」篩選出所需的建築積木，與Kiztopia Friends一同重建被破壞的城市。灣仔分店亦設有「3大職業體驗」、「活力彈跳地帶」等，也有PartyRoom可「打通」變大型派對房，讓更多小朋友可跟KiztopiaFriends一起開盛大生日會！

Mark's Blocks 創意積木工程（圖片來源：Kiztopia）

Kiztopia灣仔分店

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場6樓Shops613 - 615&6B

時間：星期一至五（非公眾假期）11:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期10:00 - 20:00

查詢：2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）

網址：http://www.kiztopia.com.hk/

購票：https://bit.ly/3EHdNsl

延伸閱讀：啟德Airside Bouncetopia一體式巨型兒童充氣彈床城堡

Bouncetopia by Kiztopia啟德AIRSIDE旗艦店特別為2至10歲的孩童而設，主打一體式巨型兒童充氣彈床城堡，以熱帶叢林為主題，設計起用有助增強安全性的圓滑線條，色彩上以草綠和明黃為主調，明亮柔和又能帶來適度的感官刺激，營造出沉浸式叢林歷奇氛圍！全場劃分為13個站點，長度逾54米的一體式充氣彈床，擁有8站低衝擊的障礙遊戲，由Kiztopia 8位人氣原創卡通角色為主角，小朋友置身其中既可享受跳彈床的無重力樂趣之餘，也可挑戰靈敏度和空間感，同時訓練策略思維和快速決策能力！

Bouncetopia巨型兒童充氣彈床城堡登陸啟德AIRSIDE（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026：

8站低衝擊的障礙遊戲

必玩「小象Eli之滑滑探險船」，於超過3米高探險船滑梯直衝往下跌進大型波波池，可跟朋友仔歡快「暢泳」；也可挑戰「河馬Happy之舞出迷宮」，走過多重迷幻關卡大考身手；「小熊Bell之蜜糖競技場」內有小白花流星錘、樹幹木人樁等，一齊勇闖去玩極具挑戰性的障礙遊戲！記住玩埋「蜜蜂Honey之跳彈花園」、「兔子Raby之跨越蘿蔔田」、「恐龍Drago之激流漂流」、「猴子Mark之亞熱帶水果園」！這裏還有三大自由創意玩樂站，可於「砂粒玩樂池」發揮創意，也可到「親子叢林打卡站」自製棉花糖，於「玩樂熱身站」更可小休買紀念品！

Bouncetopia巨型兒童充氣彈床城堡「砂粒玩樂池」（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽Bouncetopia巨型兒童充氣彈床城堡：

Bouncetopia by Kiztopia旗艦店

地址：啟德AIRSIDE 4樓401 & 422店

營業時間：12:00 - 20:30（星期一至五）、10:00 - 20:30（星期六、日及公眾假期）

延伸閱讀：奧海城Bouncetopia運動競技主題彈床天地

這個6,000平方呎、以運動競技作靈感的Bouncetopia by Kiztopia彈跳樂園，可以讓小朋友邊放電邊訓練身體各部分的小肌肉。場內設有14大「肌肉Fun練站」，每個關卡設計簡單易明，主打無重力跳躍快感，結合各種趣味小遊戲，可全方位挑戰身體靈敏度和空間感，訓練策略思維和應變能力！還有以26款多元彈床設備組成的七大「活力彈跳地帶」，如特製斜面彈床的「反重力彈跳床」、全面鍛煉肌肉力量與攀爬技巧的「勇者攀登牆」、挑戰速度和反應與全身協調的「閃擊拍燈王」等，絕對考驗小朋友的體力與智力。

（圖片來源：Bouncetopia by Kiztopia）

同場還有「運動彈跳歷險」城堡，也有歡樂職業體驗區，小朋友可在「Raby's Mart購物超市」化身超級店員，或到「Bell's Cuisine美食廚房」做小小廚師烹調「競技補給餐」，各種玩樂設施均可以培養小朋友的八大成長智能，如圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字，讓他們透過玩樂建立社交技巧和自信心！

（圖片來源：Bouncetopia by Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026詳情：

Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店

地址：奧海城3期G02，G05 - G08，G13及G15店

時間： 星期一至五 11:00 - 20:00，星期六、日及公眾假期 10:00 - 20:00

查詢：6936 4663 （WhatsApp）

* 每次容許1名2 - 10歲小童及1名18歲或以上的成人免費陪同入場

延伸閱讀：沙田新城市廣場Kiztopia室內遊樂場

新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia佔地12,000呎，有多達15個遊樂體驗區域，加上8個原創卡通角色主題職業體驗區，以提升8大兒童成長智能為目標 — 圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字，為孩子帶來感官刺激之餘，更糅合特定學習目標，集齊「玩樂、學習、美食和親子遊樂」的一站式體驗， 實行讓小朋友寓教於樂！

（圖片來源：klook）

Raby's Corner幼童看護區擁有迷你版城堡和滑梯，還有攀爬牆和跳飛機，讓嬰幼兒也可邊玩樂邊增進大肌肉的活動和協調能力；Hero Square英雄廣場會不定期上演豐富教學新節目的大型廣場舞台，包括魔術表演和氣球扭扭樂等。Star Lite派對房內有魔術表演、扭扭氣球、面部彩繪等活動，讓小主角與朋友享受兩小時的私人歡樂時光。

點擊圖片瀏覽室內遊樂場詳情：

Kiztopia好玩推介

超巨型Mojo Zone歷奇攀爬區有設置8條、最高4米長滑梯的Mojo Zone魔力歷奇地帶，還有Ninja Warrior忍者訓練地帶、Mark's Trampoline活力彈跳地帶，可以訓練小朋友大肌肉發展，訓練獨立性；6大職業體驗區以八位大受歡迎的原創角色為主題，包括廚師小熊Bell、舞蹈員河馬Happy、工程師小象Eli、教師兔子Raby、科學家猴子Mark等，讓小朋友在區內體驗不同職業的工作。小朋友可於Drago彈跳城堡勇敢迎向各種障礙，學習有技巧地使用身體不同部位的肌肉；長達6米的創意積木遊戲牆，讓孩子可發揮無限想像及創意，想點砌就點砌！

（圖片來源：klook）

沙田Kiztopia分店

地址：沙田正街18-19號新城市廣場一期 LB 層 PLAY PARK LB08-LB09 號舖

延伸閱讀：將軍澳Kiztopia室內遊樂場19大遊樂體驗

Kiztopia位於將軍澳中心的分店佔地13,000呎，遊樂場以「太空」為主題，新店以宇宙藍為主色系，四周都有各式各樣的星球裝飾，並有結合多元化創新科技元素的19個遊樂體驗區域，希望小朋友可於19個寓教於樂的遊樂體驗區域中，提升8大成長智能—圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字，激發個人小宇宙！

親子好去處2024︳將軍澳Kiztopia全港最大遊樂場19大遊樂體驗（圖片來源：Kiztopia）

將軍澳Kiztopia必玩1：刺激挑戰主打Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬區

面積4,300呎的「Tiger’s Mojo Zone超巨型攀爬區」是全場佔地最大、最矚目且最具挑戰性的遊樂設施，亦是全港規模數一數二的兒童攀爬設備，由「運動健將Tiger」化身太空人，帶小朋友去挑戰各個障礙遊戲，此區設有4大焦點地帶，包括乘坐橡皮艇坐墊自由滑落8.5米長滑梯的「極速滑梯地帶」、橙紅色和岩灰色組合而成的800呎波波池「火山滑梯地帶」、有多個大大小小攀爬架考驗孩子的「魔力歷奇地帶」、有多項極具挑戰性障礙遊戲的「忍者訓練地帶」，等待4歲以上的小朋友來星際迷航挑戰！

將軍澳Kiztopia必玩1：刺激挑戰主打Tiger's Mojo Zone超巨型攀爬區（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026詳情：

將軍澳Kiztopia必玩2：5大多元科技領域

Kiztopia一向主張「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」理念，今次新店就將科技Alpha世代元素結合遊戲中，帶來刺激好玩的「5大多元科技領域」，包括極具挑戰性的機械人競技、趣味無限的體感互動裝置，以及逼真吸引的投影技術等，啟發小朋友思維與快速決策能力。

Mark's Trampoline 活力彈跳地帶：除了跳彈床帶來的瞬間無重力樂趣外，玩家需要進一步理解四周投影所給出的星際任務指示，例如在起跳時同時投球奪分或把整個身體貼上牆等，與其他玩家進行競賽，比一般跳彈床更具挑戰性和刺激感。（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026詳情：

將軍澳Kiztopia必玩3：5大原創角色職業體驗

當然少不了以提升八大兒童成長智能為目標的「職業體驗區」，有兩款全新主題職業，小朋友可於「Honey's Farm趣味農場」當一日農夫，也可在「Raby's Clinic動物診所」換上醫生袍治療小動物，讓小朋友和八位人氣原創卡通角色一起發掘遊樂和學習的樂趣！

Raby's Clinic 動物診所：愛心滿滿的兔子 Raby換上醫生袍，跟大家一起合力治療小動物，透過角色扮演了解健康護理知識，同時鍛鍊發出指令和跟從指示的能力，增強溝通和合作技巧。（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2026詳情：

將軍澳Kiztopia必玩4：3大體力+腦力大考驗

Kiztopia新店又怎少得品牌標誌性的好玩充氣彈床，今次就由太空人小熊Bell帶大家登月，快去跟Bell到宇宙挑戰星球障礙彈床城堡，學習有技巧地使用身體不同部位的肌肉！場內亦特設Mark' Block 創意積木工程與Eli Sandpit 宇宙木粒池，透過積木與木粒子，鍛煉孩子小肌肉發展與創意。

將軍澳Kiztopia必玩4：3大體力+腦力大考驗（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2024詳情：

將軍澳Kiztopia必玩5：開幕熱身！Kiztopia星際彈遊太空站充氣彈床

為讓大家發掘Kiztopia太空主題店的神秘魔力，「將軍澳中心 x Kiztopia 星際彈遊太空站」由即日起至5月26日變身期間限定的23米長太空主題一體式彈床城堡，8位人氣原創卡通角色為大家準備了5大低衝擊障礙遊戲，當中主打「衝刺跑道」、「投籃火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6 米高滑梯」及「彈弓障礙賽道」， Fun練孩子「彈」上太空！

將軍澳Kiztopia必玩5：開幕熱身！Kiztopia星際彈遊太空站充氣彈床（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2024詳情：

將軍澳Kiztopia必玩6：精彩特備節目

除了刺激好玩的玩樂設施，將軍澳Kiztopia亦會不定期舉行工作坊，Hero Square 英雄廣場也會有精彩節目，而6歲以下的小朋友記住要玩Junior's Corner 初階訓練基地，還可以在此開生日派對。

Star Lite 派對房可讓生日小主角與朋友享受兩小時的歡樂時光，主題房間將可安排魔術表演、扭扭氣球、面部彩繪等精彩活動！（圖片來源：Kiztopia）

點擊圖片瀏覽親子好去處2024詳情：

Kiztopia 將軍澳店

地址 ：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

電話 ：2891 2037 / 2891 2038 / 6936 4663（WhatsApp）

時間 ：10:00 - 20:00

網址 ：http://www.kiztopia.com.hk/

