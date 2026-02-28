升中面試100題（下） 專家教拆解小組討論/解難題/是非題 附答題貼士｜中一自行分配學位2026

中一自行分配學位2026｜承升中面試100題（上），對於升中程序相當熟悉的前拔萃小學主任、資優教育中心創辦人Miss Claudia Chu，為大家準備「自我認知」、「1分鐘短講」、「黃金3點法」問題、「開放式題目」、「比喻題」5個類別題目。今次為大家準備了有關「小組討論」、「解難」等面試題目，亦為家長準備了幾條熱門「家長面試題目」。

中一自行分配學位2026｜親子齊準備練習升中面試題目

Miss Chu提醒大家升中面試至關重要，這10至15分鐘，希望親子一起整理面試常見問題，有望成為心儀中學的正取生，以下是來自 Miss Claudia Chu 的100題熱門升中面試題目，大家可以多練習。

升中面試100題第6類題目：選擇題（有選擇）

Miss Chu Tips：清楚說明每選項特性，權衡每項利弊，立場鮮明。

57. 如你可減少及增加科目各一個，你會選哪個科目？

58. 學校要新設一門科目，你會選擇禮儀、烹飪、武術、急救？

59. 你認為中文、英文、數學、科學、AI，哪一科對你的未來最有用？

60. 你認為以下哪一個地方最能代表學校的文化？（課室、圖書館、操場、禮堂）

61. 你認為以下哪一項校規最重要？（不准遲到、不准說髒話、不准打架、不准抄襲作業）

62. 你認為以下哪一種飲品可以代表小學生涯？（檸檬茶、可口可樂、維他奶、白開水）

63. Which place would you like to visit most? （Hong

Kong Disneyland, Ocean Park, The Peak）

64. 你認為在「守規、感恩、盡責和積極」中，哪個最重要？

65. 以下哪一項是選擇朋友的主要標準？（成績好、性格好、家庭富、長得好看）

66. Which is more valuable: time or money?

67. 你認為醫生、消防員、科學家、教師，哪項工作對社會的貢獻最大？為甚麼？

68. Which skill is most important for the future?

（Learning languages, Using technology,

Working in a team, Thinking creatively）

69. 假如你有一支魔術棒，你最希望變出甚麼？你會怎樣利用它幫助別人？

70. 假如你能回到過去，最想和哪位歷史人物見面？（秦始皇、甘地、耶穌）

71. 孕婦、癌症病人、老人家、單親媽媽四人被脅持，只可以放走一人，你如何說服對方？

72. 救生艇只有三個位，你是前線人員，選哪三位？（15歲瞎眼男孩、5歲小女孩、30歲電影明星、50歲船長、40歲天才科學家）

73. 如香港只能保留一種習俗（拜年、吃團年飯、派利是），你會保留哪一個？

升中面試100題第7類題目：選擇題 （無選項提供）

Miss Chu Tips：在開放式題目自行加上選項，展現創意。

74. 如果你有與外星人交談的能力，你會問甚麼？

75. 如果只剩下24小時壽命，你會將所有時間投放在哪件事上？

76. 如果要你建造一個圖書館，這圖書館會新增哪一樣設施？

77. 如果讓你登上太空，只可以帶一件東西，你會帶甚麼？

78. 如果你長大後成為科學家，你會發明甚麼藥物及醫治甚麼病呢？

79. 如果你是學校的校長，你會選擇刪除哪條校規及加入哪一條新校規呢？

80. 如果現在舉辦一個專為小朋友而設的展覽，你認為可以展覽甚麼？為甚麼？

81. 學校舉辦機械人設計大賽，你所設計的機械人能夠做甚麼？為甚麼？

82. 假如你有機會與校長會面，你會向他提出一項甚麼建議？

83. Being a P6 student, how would you express your gratitude to your teachers?

升中面試100題第8類題目：是非題

Miss Chu Tips：表明立場，用例子支持，可提及正反，結論清晰。

84. 你贊成穿校服上學嗎？

85. 有人建議學校應讓小六學生外出午膳，你支持還是反對？

86. 善意的謊言同樣有害，你贊成還是反對？

87. 有人說互聯網可以縮短人與人之間的距離，但有人卻認為互聯網使人關係疏離。你支持哪一種說法？

88. Some schools allow students to bring their mobile phones to school. Do you agree?

升中面試100題第9類題目：小組討論

Miss Chu Tips：積極參與，學會傾聽，同意、不同意、歸納總結。

89. 以香港旅遊地點及景色為主題，設計一個表演項目。

90. 假如學校舉辦「最受歡迎的同學」選舉，你認為要有甚麼條件才可以獲獎？

91. If your school library teacher wants to enhance the reading interest of students, what activities can we do to achieve the purpose?

92. 有家長認為暑假荒廢學業，你認為需不需要「取消」暑假？

93. 為了善用資源，有人建議在學校設立「二手物品交換區」。對於這個提議，你支持還是反對？

升中面試100題第10類題目：解難

Miss Chu Tips：按輕重緩急排序，逐步拆解難點。

94. 有一天你家爆水管，父母又回鄉探親，你會如何處理？

95. 假如你得到一筆巨款讓你做善事，你會如何分配？

96. 現在百物騰貴，你認為應該怎樣減輕父母的負擔？

97. If you find someone being bullied in your school, what will you do?

升中面試100題第11類題目：家長題目

Miss Chu Tips：支持學校教育理念，分享教養經驗，真誠不誇。

98. 請用兩個形容詞來形容你的子女。他的優缺點是甚麼？有甚麼令你驕傲的地方？

99. 對於本校的全英文教學，你有信心子女能適應嗎？

100. 如何防止子女染上「公主 / 王子病」，訓練他成為獨立、高EQ的孩子？

升中時間表

2025年12月 派發《中一自行分配學位申請表》 2026年1月2日至16日 中一自行分配學位交表 2026年3月31日 正取生獲通知** 2026年4月上旬至5月上旬 統一派位申請 2026年7月7日 公布自行分配學位及統一派位結果 2026年7月9日及10日 辦理中一註冊

**中學於該日只以電話通知正取同學家長其子女獲學校納入該校自行分配學位正取同學名單

