都會海逸酒店自助餐買二送二 歎海皇龍蝦野菌薈+無限暢飲餐酒/啤酒 小朋友玩夾公仔｜親子優惠

親子
更新時間：12:06 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:06 2026-02-25 HKT

親子優惠｜想帶小朋友坐定定用餐，最好帶孩子去親子友善的餐廳，就如今日（26日）有優惠的都會海逸酒店，推出自助餐優惠買二送二，大人們可以盡情歎四式芝士焗龍蝦伊麵，還有A5日本和牛、花膠涮涮鍋，小朋友更可夾公仔機會，開啟新春奇妙驚喜。即刻預約，跟小朋友邊玩邊食喇！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

親子優惠｜都會海逸酒店自助餐買二送二 

都會海逸酒店「海皇龍蝦野菌薈」自助晚餐將以鮮甜的龍蝦的幽香的野菌為主題，帶來一場海洋與森林交織的冬日美饌盛宴。特別推介香濃的四式芝士焗龍蝦伊麵，濃郁芝士香與鮮嫩龍蝦，加上爽口伊麵，讓人忍不住一口接一口。同場還有暖笠笠的涮涮鍋，可選A5日本和牛、花膠、時令蔬菜及多款野菌，配合溫潤湯底，鮮香又美味。

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

於即日起至2月28日期間，每個自助餐時段首50位付費小童，均可獲得一次夾公仔機會，開啟新春奇妙驚喜，讓小朋友在喜慶歡樂中收穫禮遇，迎接幸福好運！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

【 快閃買2送2】自助晚餐丨無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水
優惠：HK$2,112起（人均HK$528，原價HK$3,072）
開售日期：即日起發售
適用日期：即日起至2026年3月31日
地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓Promenade 西餐廳

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜帝都酒店自助餐優惠買一送一 低至$134任食焗蠔/燒西冷 自助晚餐歎長腳蟹/日本和牛/龍蝦｜親子優惠

 

