新春花車巡遊民間搞迷你版 街坊自製32架「土炮」花車行大運 網民：成件事好有愛｜親子熱話

親子熱話｜「國泰新春國際匯演之夜」的新春花車巡遊已於大年初一（2月17日）圓滿舉行，近60隊花車及表演隊伍演出，花車其後將現身城中多個地點至正月十五（3月3日），除了香港啟德、海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園，有網民發現有「花車」於屯門藍地出現？原來居於藍地的一班街坊、義工、讀書會成員，今年實踐多年的夢想，於農曆新年期間舉辦「第一屆藍地大街新年迷你花車巡遊」，更有32架「土炮」花車參與。

親子熱話｜藍地新春花車巡遊 街坊自製32架「土炮」花車行大運

每年農曆新年大年初一，尖沙咀都會舉辦一年一度的花車巡遊與民同樂，今年更有近60隊花車及表演隊伍演出！想欣賞花車不止可於正月十五前（3月3日）到香港啟德、海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園等地，原來位於屯門的藍地大街一帶都有花車巡遊，雖然這些花車未及新春巡遊的花車美輪美奐，但勝在夠「土炮」，全由家長與小朋友發揮創意，親子一手一腳以各式各樣的紙品、裝飾製作，成本不足但誠意十足，賀年氣氛滿滿。

搞手之一 Facebook@百好繪本士多 表示，「藍地大街新年花車巡遊」為一班街坊、義工、讀書會成員多年來的夢想，今年終於決心實踐「認真做無聊事」舉辦第一屆。「本來想試試大家反應，想不到竟有32架試下迷你花車參與。」

（圖片來源：Facebook@百好繪本士多）

在沒有花費大預算下，大家靠著誠意與創意，同紙皮、廁紙筒等材料製出花車，在藍地社區走一圈，聲勢一樣浩大。

（圖片來源：Facebook@百好繪本士多）

網民大讚街坊創意，留言讚：「有你哋個世界更可愛！」、「我就係要睇呢啲！」、「好正喎… 啲花車又靚，大埔人好羨慕……出年可摸耳join？」、「哇！成件事好有愛」、「好難得係依個時代，仲有班街坊會係大時大節聚埋一齊玩，仲要個個都土砲得黎又有心機又有創意」，大家都表示「唔係街坊都想join」，看來今今次不會是第一屆及最後一屆，下年可以「再見」！

（圖片來源：Facebook@百好繪本士多）

街坊有愛定期辦免費社區活動同樂

百好繪本士多版主指鄰居街坊互惠友愛，經常一起辦活動。「大家都很友好，區內還有其他單位，時常一齊合作，為小朋友攪活動。」小區每個月都會舉辦不同活動，2月份除了有「第一屆藍地大街新年迷你花車巡遊」，亦有以紙皮為主題的「愛在社群｜送舊迎新紙皮遊戲日」，利用整個藍地大街與部分福亨村路為場地大玩社區遊戲活動。

（圖片來源：Facebook@百好繪本士多）

3月8日還會有「藍地社區遊戲日：38婦女節特輯 —— 阿嬤阿婆細個玩乜嘢？」，在38婦女節，邀請大家帶同嬤嬤、婆婆來回味她們童年的遊戲，一起玩懷舊玩意，如「抓子」、「真人天下太平」、「射汽水蓋」等，活動費用全免，歡迎一家大小到場同樂。

（圖片來源：Facebook@百好繪本士多）

藍地社區遊戲日：38婦女節特輯 —— 阿嬤阿婆細個玩乜嘢？

日期：3月8日（星期日）

時間：14:00-16:00

地點：屯門藍地社區（確實地點將於成功報名時通知）

對象：3-99歲（歡迎一家3代一起來同樂）

費用：免費

報名方法：＞＞按此＜＜



圖片授權： Facebook@百好繪本士多、Threads@百好繪本士多

