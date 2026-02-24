九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題低至35折任食片皮鴨/鮮蝦餃 加送紅燒鮑翅 兒童劃一價$99︳親子優惠

親子優惠｜跟長輩們聚餐，中菜是個好選擇，可以邊歎一盅兩件邊跟孩子兒孫共聚，滋味又溫暖。今日（24日）中午12點就有酒店中餐優惠，九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題優惠低至35折，只需$198即可在坐擁210度維港海景的中菜廳中歎高質點心，可盡情食蟹籽燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃，更有京式片皮鴨、乳山生蠔，鮮蝦菜苗餃等，再送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇，小朋友更劃一價$99，就不用怕孩子胃口小「回唔到本」。即睇點心放題優惠詳情與快搶連結。

親子優惠︳九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題優惠低至35折

九龍海逸君綽酒店海雲天的菜式備受好評，餐廳更有無敵海景加持，食得更舒服開心。今次推介的點心放題優惠，所包括的手工點心由資深點心師傅主理，可以無限時任食蟹籽燒賣皇、海雲天蝦餃、豉汁蒸鳳爪、玫瑰豆沙包等點心，最重要可以盡情食京式片皮鴨、乳山生蠔，也有流沙煎堆仔、金絲脆麻花、滋潤棗皇糕、白灼海生蝦，麻辣魚皮、各式串燒、手撕雞、去骨海南雞、老壇酸菜魚、鮑魚伴飯、懷舊蝦多士等，小朋友也會吃得開心。最重要是中菜廳地理位置佳，可坐擁210度海景，就能與家人一邊享受美景，一邊品嘗美食，絕對值得一家人期待。

親子優惠︳九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題優惠低至35折（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽點心放題詳情：

【快閃｜午市低至32折｜HK$198/位】片皮鴨點心任食無限時放題｜最長食足240分鐘｜任叫45款美食飲品｜每位贈送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇一客｜兩位起

優惠：星期一至日 成人HK$198/位，兒童（身高介於90至120cm之間）HK$99/位

（原價HK$596/位，大小同價）

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃｜晚市低至35折｜HK$208/位】片皮鴨點心任食無限時放題｜最長食足240分鐘｜任叫45款美食飲品｜每位贈送紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋、柚子黑毛叉燒皇一客｜兩位起

優惠：

．平日星期一至五（假期除外）成人HK$208/位；星期六日及公眾假期成人HK238/位

．星期一至日兒童（身高介於90至120cm之間）HK$99/位（原價HK$596/位，大小同價）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年2月24日12:00至3月2日23:59

用餐日期：2026年2月25日至4月30日

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

*兒童價不設供應3款尊貴頭盆（原價HK$596/位，大小同價）

*堂食需收茶芥每位HK$23及原價加一服務費每位HK$59.6，於現場支付餐廳

*放題適用於星期一至日 11:00 - 15:00（最後下單時間：14:30）；18:00 - 22:00 （最後下單時間：21:30）

