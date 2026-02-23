AI時代學習指南：要做AI主人不做僕人 善用AI關鍵的4步學習法｜李安迪校長隨筆

當AI成為垂手可得的工具，我們討論的重點，早已從「該不該用」，轉變為「如何善用」。作為家長，我們需要學習引導，培養孩子成為能夠駕馭AI的「主人」。

為何不應過早讓孩子接觸AI？

兒童的深度思考、創造力與解難能力，有賴大腦前額葉透過主動探索與試錯來鍛煉。AI的即時答案恰恰剝奪了這個寶貴過程，長遠可能導致學者所說的「認知債務」（Cognitive Debt） —— 為了眼前的便利，透支了未來的深度思考能力。研究亦指出，過度依賴AI會降低大腦網絡的連結活躍度。同時，許多為兒童設計的AI產品帶有「過度刺激」的特點，不僅對孩子的認知參與產生負面衝擊，更因AI總能即時滿足所有要求，導致孩子在現實生活中難以學習應對需求無法被立即滿足時的失落與情緒。

（圖片來源：PhotoAC）

建議對學齡前幼童至初小學生，應專注於真實世界的互動。對於高小學生，則應在家長監督下，將AI作為學習的輔助工具。

先教原理 再談使用

與其急着教孩子如何下指令（Prompt），不如先讓他們了解「幻覺」（Hallucination）與「偏見」（Bias）這兩個核心概念，建立終身受用的「數位免疫力」。

• AI幻覺：當AI一本正經地胡說八道

AI「幻覺」指它會生成看似合理卻完全虛構的資訊。可以跟孩子解釋：「AI像個厲害的『接龍高手』，它只懂根據億萬篇文章，去預測下一個最通順的詞，而非真正『理解』知識。所以，它有時會為了讓故事聽起來流暢而編造事實。」培養孩子的核心素養：對所有資訊保持健康的懷疑。

（圖片來源：PhotoAC）

• AI偏見：被數據「教歪」的機器

AI的知識源於其學習的龐大數據，若數據本身充滿偏見，AI自然有樣學樣。你可以舉例：「如果我們只給AI看『醫生是男性，護士是女性』的資料，當你請它畫一位醫生時，它很可能只會畫出男性。」這能幫助孩子理解，AI的答案並非絕對客觀中立。建議和孩子一起做實驗，問AI一些它不可能知道答案的問題，觀察它如何「創造」答案，這過程遠比單純使用AI更有教育意義。

（圖片來源：PhotoAC）

人機協作：4步學習法

善用AI的關鍵在於「人機協作」（Human-AI Collaboration），讓孩子永遠是學習的主體，AI則扮演輔助角色。

第一步：自主探究與思考

面對一個研究課題（如「香港的海洋垃圾問題」），禁止孩子第一時間問AI，而必須透過傳統方式搜集資料，並用自己的邏輯，組織歸納，形成初步看法和草稿。

（圖片來源：PhotoAC）

第二步：將AI作為「思考夥伴」

完成初稿後，才讓AI登場。此時，孩子可以將自己的文章交給AI，並下達具體指令：「我的分析缺少了哪些持份者的角度？」或「請幫我潤飾這段文字，但不要改變我的核心觀點。」

（圖片來源：PhotoAC）

第三步：批判性評鑑與優化

孩子需要像一位嚴格的編輯，逐一審視AI的建議：這個反對意見是否成立？它建議增加的角度是否有必要？這過程是最高階的思維訓練。

（圖片來源：PhotoAC）

第四步：循環往復與最終核實

對於AI提供的任何新增事實、數據或案例，必須進行二次核實。養成去權威網站交叉比對的習慣，確保最終作品真實可信。

（圖片來源：PhotoAC）

這個「探究→建構→評鑑→優化」的循環，確保了孩子的大腦在全程高速運轉。真正的學習是主動建構理解，而非被動接收答案。當孩子懂得質疑、協作、創新時，他們就已經成為AI真正的主人。

李安迪 救世軍田家炳學校校長

從事教育事業18年。致力推動創新教育、學校課程及學教變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗；在學校開展不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

李安迪校長（救世軍田家炳學校）

