香港公共圖書館免費電子書 一方法即可閱讀期間限定電子書培養親子共讀｜親子熱話

親子共讀｜常說要鼓勵孩子閱讀，但當孩子沉迷書海，一個現實問題是除非家有萬呎書房，否則越買越多書只會堆積如山、欠地方擺放，而書本也不便宜，整件事成本漸高，好事難道變成負擔？香港公共圖書館推出了「快閃電子書」平台，免費提供本地電子書予大、小朋友共享，當中不乏好書與工具書，那爸媽就可以「慳番啲」，又可以多鼓勵孩子多讀書了。

（圖片來源：PhotoAC）

親子熱話｜香港公共圖書館期間限定免費電子書

香港公共圖書館數碼館藏提供期間限定的本地電子書，書種多多，涵蓋文學、小說、生活百科、消閒讀物及兒童圖書等，就連學習工具書都有！如《Grammar農莊. Idioms, metaphors and similes成語、隱喻及比喻篇》、《高小學生英文寫作 Get Set Go!》，也有小朋友喜愛的繪本，如《魔幻西遊記連環畫》系列，亦有適合爸媽的財經工具書如《初哥教路 : 浸浴缸 高低槓》等。

親子熱話｜香港公共圖書館期間限定免費電子書（圖片來源：香港公共圖書館數碼館）

書籍並按季定期更新，最user-friendly是毋須登入圖書館帳戶，已可於網頁內無限次閱讀網頁內的電子書，每本電子書的閱讀期限至少三個月，家長既可以跟孩子一起閱讀，也可以細看自己喜歡的電子書，好好感受文字的力量。

（圖片來源：香港公共圖書館數碼館）

點擊圖片瀏覽香港公共圖書館免費電子書詳情：

香港公共圖書館期間限定免費快閃電子書

網址：https://bit.ly/46jbgyw

